Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un importante operativo de rescate se despleg\u00f3 en las Lagunas de Yala durante la noche del domingo, luego de que dos personas, un hombre de 33 a\u00f1os y una mujer de 23, se extraviaran en la zona. Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que la Direcci\u00f3n General de Emergencias, junto a Defensa Civil, Bomberos y efectivos de la Polic\u00eda de la Provincia de Jujuy, activaron un equipo de respuesta que permiti\u00f3 localizar r\u00e1pidamente a los protagonistas. Gracias al trabajo coordinado, ambos fueron hallados y asistidos, constat\u00e1ndose que se encontraban fuera de peligro y en buen estado de salud, pese al tiempo que permanecieron desorientados. Desde los organismos intervinientes destacaron la importancia de dar aviso inmediato ante este tipo de situaciones y recordaron a la poblaci\u00f3n que, al realizar actividades en \u00e1reas naturales, se deben tomar precauciones b\u00e1sicas como informar el recorrido previsto, llevar elementos de comunicaci\u00f3n y respetar las indicaciones de seguridad.