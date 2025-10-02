La mujer, de 25 a\u00f1os y con dos meses de embarazo, denunci\u00f3 haber sido agredida f\u00edsicamente por su pareja, quien huy\u00f3 en motocicleta antes de la llegada de la Polic\u00eda Jujuy al d\u00eda \u00ae - En la noche del martes 30 de septiembre, un hecho de violencia de g\u00e9nero fue registrado en un inquilinato de calle Juan Gal\u00e1n, cuando una joven madre pidi\u00f3 auxilio tras ser agredida por su pareja. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, el episodio ocurri\u00f3 alrededor de las 22:25, cuando efectivos policiales fueron alertados por el pedido de ayuda de una mujer de 25 a\u00f1os, quien se encontraba junto a su hijo de 8 a\u00f1os. La v\u00edctima manifest\u00f3 que hab\u00eda sido atacada por su pareja, que se encontraba en estado de ebriedad, y que recibi\u00f3 golpes en el rostro, el cuerpo y el hombro. La situaci\u00f3n tom\u00f3 mayor gravedad al confirmarse que la mujer cursa el segundo mes de embarazo. Tras la intervenci\u00f3n policial, el agresor se dio a la fuga en una motocicleta con rumbo desconocido. Las v\u00edctimas fueron trasladadas al hospital Snopek, donde recibieron asistencia m\u00e9dica y quedaron bajo resguardo policial hasta recibir el alta, tras lo cual fueron derivadas a sede policial para formal.