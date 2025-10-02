Vecinos lo encontraron sentado en una reposera y, al no responder, dieron aviso al SAME que constat\u00f3 el fallecimiento Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un hombre de 51 a\u00f1os fue encontrado sin vida durante la noche del martes 30 de septiembre en el barrio Bajo Moralito de la ciudad de San Pedro. De acuerdo al informe de la Seccional 52\u00b0, alrededor de las 20:30 vecinos advirtieron el protagonista se hallaba sentado en una reposera y no reaccionaba a los saludos. Ante la situaci\u00f3n,se acercaron y notaron que no se mov\u00eda por lo que solicitaron asistencia m\u00e9dica. Personal del SAME lleg\u00f3 al lugar y, pese a realizar maniobras de reanimaci\u00f3n, constat\u00f3 que el hombre no presentaba signos vitales. Se dispuso la intervenci\u00f3n de Criminal\u00edstica y del m\u00e9dico policial para realizar las pericias correspondientes y extender el certificado de defunci\u00f3n. El cuerpo ser\u00e1 entregado a los allegados para su inhumaci\u00f3n.