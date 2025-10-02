El procedimiento estuvo a cargo del Grupo Din\u00e1mico de Prevenci\u00f3n del Delito, que logr\u00f3 la aprehensi\u00f3n en plena v\u00eda p\u00fablica Jujuy al d\u00eda \u00ae - La tarde del martes, un joven de 27 a\u00f1os fue arrestado en el barrio Villa San Mart\u00edn tras ser sorprendido con elementos de dudosa procedencia. El procedimiento se realiz\u00f3 alrededor de las 18:20 en la intersecci\u00f3n de las calles Juncal y Remedios de Escalada, cuando efectivos del Grupo Din\u00e1mico de Prevenci\u00f3n del Delito de la Unidad Regional Uno interceptaron al sospechoso luego de ser alertados sobre su presencia. Tras la aprehensi\u00f3n, el individuo fue trasladado a la Seccional 44\u00b0, donde qued\u00f3 alojado a disposici\u00f3n de la Justicia. En tanto, los objetos secuestrados permanecen bajo investigaci\u00f3n para determinar su origen.