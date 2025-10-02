Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el segundo d\u00eda de competencia, la delegaci\u00f3n juje\u00f1a obtuvo varias medallas en la final nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata. Entre deporte adaptado y convencional, se sumaron 14 preseas en total, de las cuales siete son de oro, cinco de plata, y dos de bronce. Este jueves desde las 8.30 podr\u00edan seguir llegando m\u00e1s medallas, ya que, en taekwondo, acompa\u00f1ado por los coaches C\u00e9sar Torrez y Magdalena P\u00e9rez, pasaron con \u00e9xito las llaves clasificatorias y disputar\u00e1n por un lugar en lo m\u00e1s alto del podio. Lo mismo en karate y judo que inician con la instancia final, pensando en meterse entre los mejores para poder disputar un lugar en las posiciones de vanguardia. En tenis de mesa tambi\u00e9n est\u00e1 la chance de medallas, ya que el jueves se juegan las instancias de cuartos y semifinal en el cual Jujuy en equipo masculino se impuso ante C\u00f3rdoba y juega la final; en el femenino cay\u00f3 contra Corrientes y buscar\u00e1 el bronce; en individual femenino gan\u00f3 2-0 a Santa Fe y buscar\u00e1 quedar entre las cinco mejores; por \u00faltimo, en individual masculino jugar\u00e1 la final. En rugby este jueves Jujuy buscar\u00e1 meterse en la final luego de ganar los dos partidos correspondientes a la fase clasificatoria, lo mismo que en hockey masculino sub 16 que venci\u00f3 en el debut a Tierra del Fuego 4 a 1 y luego cay\u00f3 2 a 1 ante Santa Fe, pero por diferencia de goles le alcanz\u00f3 para ganar el grupo y jugar por cuartos de final.En hockey femenino, vencieron a C\u00f3rdoba por 1 a 0 y esperan la tabla general. En gimnasia art\u00edstica nivel 1, qued\u00f3 quinto el equipo juje\u00f1o.Este mi\u00e9rcoles llegaron varias medallas, ya que se dieron resultados positivos en las diferentes disciplinas, tanto con deporte adaptado como el convencional que dieron la nota como ser en atletismo, Santiago Fern\u00e1ndez, quien gan\u00f3 el oro en los 110 metros con vallas, con una gran performance del ledesmense. En nataci\u00f3n, Amaya Sim\u00f3n se qued\u00f3 con la medalla de oro en los 25 metros mariposa categor\u00eda S6, y fue plata en los 50 metros crol; Rodrigo Aban en 25 metros gan\u00f3 el oro en mariposa categor\u00eda S21 y fue plata en los 25 espalda, mientras que por la tarde qued\u00f3 tercero en 50 metros crol; por su parte, Ignacio Quispe se colg\u00f3 la presea de bronce en 25 metros espalda categor\u00eda S16 y qued\u00f3 tercero en 50 metros crol. El otro oro lleg\u00f3 en atletismo adaptado, en la especialidad lanzamiento de bala ya que Pablo Gonz\u00e1lez se qued\u00f3 con el primer puesto en categor\u00eda ciegos B1 con una marca de 7.13 metros, y por la tarde, sum\u00f3 otro oro luego de ganar 100 metros llanos guiado por Kevin Carrizo, sin dudas gran trabajo de Alejandro P\u00e9rez y Bel\u00e9n Villalta. La otra medalla dorada lleg\u00f3 con Lautaro C\u00e1ceres en categor\u00eda 44 tras ganar los 200 metros, y Luj\u00e1n Vilca obtuvo oro en salto en largo.