Jujuy al d\u00eda \u00ae - GIRSU JUJUY S.E. llev\u00f3 adelante una productiva reuni\u00f3n con actores clave del \u00e1mbito p\u00fablico y privado, buscando fortalecer la gesti\u00f3n de residuos en las Yungas. El encuentro convocado por GIRSU Jujuy S.E. se destac\u00f3 por su esp\u00edritu colaborativo y el compromiso compartido con la gesti\u00f3n de residuos y el cuidado ambiental. actores clave del \u00e1mbito p\u00fablico y privado. Participaron representantes de los municipios de Libertador General San Mart\u00edn, Fraile Pintado y Calilegua, junto a la empresa Ledesma SAAI, la Fundaci\u00f3n Pro Yungas, el Parque Nacional Calilegua, INTA Yuto, ICADE, la Regi\u00f3n V del Ministerio de Educaci\u00f3n, el Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico \u2014representado por Cristian Lozano\u2014 y los Cuidadores de la Casa Com\u00fan Filial Libertador Gral. San Mart\u00edn. GIRSU JUJUY S.E. fortalece alianzas para optimizar la gesti\u00f3n sostenible de residuos Durante la jornada se abordaron temas fundamentales para el desarrollo sostenible de la regi\u00f3n, entre ellos la gesti\u00f3n de residuos en las localidades, con especial \u00e9nfasis en el cierre definitivo del basural de Fraile Pintado. Tambi\u00e9n se discuti\u00f3 la incumbencia institucional de cada actor en el proceso de transformaci\u00f3n ambiental, y se destac\u00f3 la importancia de fortalecer la educaci\u00f3n ambiental como herramienta de concientizaci\u00f3n y cambio cultural.Uno de los principales logros del encuentro fue fijar bases un convenio de Colaboraci\u00f3n Mutua, que permitir\u00e1 avanzar hacia acuerdos espec\u00edficos entre las instituciones participantes, lo que demuestra el compromiso de trabajar de manera articulada para alcanzar objetivos comunes, como el cierre de los basurales a cielo abierto en la regi\u00f3n de las Yungas y la promoci\u00f3n de campa\u00f1as de sensibilizaci\u00f3n que involucren activamente a las comunidades locales. Como cierre del encuentro los Municipios se comprometieron a presentar propuestas de trabajo para desarrollar en conjunto, con el prop\u00f3sito de que todas las instituciones involucradas acompa\u00f1en y refuercen las acciones en territorio. La reuni\u00f3n dej\u00f3 en claro que el trabajo en bloque y la cooperaci\u00f3n interinstitucional son claves para lograr un impacto positivo y duradero en la calidad ambiental de la regi\u00f3n. Este encuentro marca un paso firme hacia una gesti\u00f3n integral de residuos, reafirmando el compromiso del Gobierno de Jujuy a trav\u00e9s del Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico y GIRSU JUJUY S.E. con las pol\u00edticas ambientales que priorizan el desarrollo sustentable y el bienestar de las comunidades, y marca un avance hacia una mayor conciencia ambiental en las Yungas.