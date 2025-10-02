Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministro de Hacienda de la Provincia, Federico Cardozo, confirm\u00f3 que el Gobierno provincial abrir\u00e1 una nueva mesa de negociaci\u00f3n salarial con los gremios estatales durante este mes de octubre. \u201cEn la \u00faltima mesa se hab\u00eda fijado pauta para agosto y septiembre, que ahora se est\u00e1 liquidando. En octubre volveremos a sentarnos para definir c\u00f3mo encaramos hasta fin de a\u00f1o\u201d, asegur\u00f3 Cardozo. As\u00ed mismo, y ante la pregunta de futuros incrementos porcentuales y bonos extraordinarios, aclar\u00f3 que ser\u00e1 un tema a resolver en la mesa de discusi\u00f3n. En paralelo, el Ministro cuestion\u00f3 la pauta inflacionaria proyectada por el Gobierno Nacional en el Presupuesto 2026: \u201cPara m\u00ed es muy baja, creo que la inflaci\u00f3n real estar\u00e1 un poco m\u00e1s arriba. Este a\u00f1o se arranc\u00f3 con un 20% y ya estamos por encima\u201d.Con este panorama, la Provincia busca dar una respuesta r\u00e1pida a los reclamos salariales de los trabajadores estatales y evitar que la escalada de precios erosione los ingresos hacia fin de a\u00f1o.