Jujuy al d\u00eda \u00ae - Efectivos del Grupo Din\u00e1mico de Prevenci\u00f3n del Delito logr\u00f3 el arresto de un hombre de 41 a\u00f1os, conocido en el ambiente delictivo, transportando una voluminosa reja de hierro por la calle Lisandro de la Torre. La r\u00e1pida intervenci\u00f3n se justific\u00f3 ante la premura de vincularlo con los reiterados hechos delictivos ocurridos en el sector. El procedimiento se ejecut\u00f3 alrededor de las 13:11 horas. Al darle la voz de alto e identificarse, los agentes notaron que el hombre se torn\u00f3 extremadamente nervioso y alterado. Tras ser consultado, brind\u00f3 una serie de contradicciones sobre la procedencia del objeto, lo que confirm\u00f3 las fundadas sospechas de los uniformados. Inmediatamente, se procedi\u00f3 a la incautaci\u00f3n de la reja de dudosa procedencia. El sujeto fue trasladado a la Comisar\u00eda Seccional 2\u00b0 donde qued\u00f3 alojado a disposici\u00f3n de las autoridades competentes.