“Continuará la resistencia de lo fílmico” se proyectará gratis en el Cine Auditórium Lencina

El documental se proyectará este viernes en el marco de las actividades organizadas por el Archivo Fotográfico y Audiovisual de Jujuy.

El Instituto de Artes Audiovisuales, a través del Archivo Fotográfico y Audiovisual, invita a la comunidad a la proyección gratuita de la película documental “Continuará la resistencia de lo fílmico”, en el marco de la capacitación de Cine en Súper 8 que se encuentra brindando el Archivo. La función contará con la presencia de sus directores Fermín Rivera y Emiliano Penelas, la obra combina el documental autobiográfico con el cine experimental, y ha sido exhibida en festivales y espacios culturales de Argentina, América Latina y Europa.

La película aborda uno de los hechos más trascendentes y controversiales desde la invención del Séptimo Arte: la desaparición del fílmico. Lo que para muchos podría interpretarse únicamente como el resultado de la evolución tecnológica, implica también paradojas y contradicciones que ponen en riesgo la conservación del patrimonio audiovisual. En plena era digital, la revalorización de lo analógico se vuelve una necesidad, ya que el fílmico sobrevive y, lejos de extinguirse, ha ganado nuevos adeptos en diversos ámbitos.

La función será el día viernes 4 de octubre a las 19:30 hs en el Cine Auditorium Julio Lencina (Independencia S/N casi esq. Italia).

Esta actividad busca abrir un espacio de reflexión y encuentro en torno a la preservación de la memoria audiovisual y la vigencia del cine en formato fílmico.