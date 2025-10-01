Jujuy al d\u00eda \u00ae - Agua Potable de Jujuy informa a la comunidad sobre la interrupci\u00f3n de emergencia y en forma temporal del suministro de agua debido a una rotura en el acueducto 450 a la altura de Barrio Norte que sufri\u00f3 da\u00f1os considerables a causa de un reciente incendio. Nuestro personal ya se encuentra en el lugar para realizar el reemplazo del tramo de acueducto afectado. Para poder llevar a cabo las maniobras necesarias y solucionar este inconveniente, es imprescindible interrumpir el servicio de agua en la zona afectada. Inicio: 11:00 am Finalizaci\u00f3n de los trabajos de reparaci\u00f3n: Aproximadamente a las 15:00 hs Una vez finalizada la reparaci\u00f3n, la empresa deber\u00e1 realizar maniobras de purga de aire de la red. Estimamos que el restablecimiento total y paulatino del servicio en cada hogar comenzara alrededor de las 18:00 hs. Los barrios que se ver\u00e1n afectados por esta reparaci\u00f3n son: 240 viv., Las Mar\u00edas, B Para\u00edso, Loteo Calsina, B \u00c9xodo, 281 viv. 200 .370 .300 284 .337 .308, 8 de Marzo, Sector B 2, Sector B 6, B Industrial y Loteo las Martas. Rogamos disculpar las molestias que esta situaci\u00f3n, ajena a nuestra voluntad, pudiera ocasionar. Estamos trabajando con la mayor celeridad para restablecer el servicio lo antes posible.