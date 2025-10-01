Close Menu
    miércoles, octubre 1

    Sadir participó en un encuentro junto a gobernadores de distintas jurisdicciones

    El mandatario jujeño formó parte de una reunión con dirigentes nacionales donde se reafirmó la postura de trabajar por un modelo federal con sensibilidad social y previsibilidad económica, en contraste con las políticas del Gobierno nacional.

    Jujuy al día ® – El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, participó de un encuentro de “Provincias Unidas” junto a sus pares de Chubut, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Corrientes y el ex mandatario cordobés Juan Schiaretti.

    Durante la reunión, los mandatarios coincidieron en que el desafío de gobernar no puede reducirse únicamente a medidas de ajuste, sino que requiere equilibrio macroeconómico acompañado de sensibilidad social.

    Sadir destacó que desde el espacio se busca “estar cerca de quienes más lo necesitan” y cuestionó lo que definió como “la insensibilidad de un gobierno nacional que veta y se desentiende de los más vulnerables”.

    Asimismo, se planteó la necesidad de garantizar previsibilidad para las empresas, entendiendo que el desarrollo depende de quienes invierten y generan empleo, y se subrayó el potencial que tienen los recursos, el talento y la producción en todas las regiones del país.

    Finalmente, los gobernadores remarcaron que “Provincias Unidas” representa federalismo, diálogo, gestión y compromiso con la ciudadanía, reafirmando su voluntad de construir una Argentina con más oportunidades.

