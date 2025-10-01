La Modalidad de Educación Especial presente en “Inclusión Jujuy”

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación, a través de la Modalidad de Educación Especial, participó en la jornada comunitaria “Con Vos, Con la Gente: Inclusión Jujuy”, realizada este martes en el Estadio La Tablada.

El evento organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano, significó un espacio de encuentro, diversidad y participación ciudadana que convocó a toda la comunidad jujeña.

Se hicieron presentes:

14 Escuelas de Configuraciones de Apoyo (ECAs) de gestión estatal

2 instituciones de gestión privada

1 institución de gestión municipal

La responsable de la M.E.E. Luciana Menacho, junto al equipo técnico.

Las instituciones compartieron sus experiencias, talentos y proyectos, reafirmando el compromiso con una educación inclusiva, participativa y en constante construcción.