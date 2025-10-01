Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Comit\u00e9 Interinstitucional de Actuaci\u00f3n en Casos de Desaparici\u00f3n de Mujeres, Ni\u00f1as y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a IRIS JAQUELINA CEBALLOS de 12 a\u00f1os. Se encuentra desaparecida desde el 30\/09\/25, la denuncia fue radicada el 01\/10\/25 con domicilio en Alto Comedero- San Salvador de Jujuy.\u00a0 Quienes puedan aportar informaci\u00f3n que permita dar con su paradero, comunicarse a la l\u00ednea 911\/388-6860239\/3886828607 o dirigirse a la unidad policial m\u00e1s cercana.