La Fiscal\u00eda aguarda la extracci\u00f3n de la informaci\u00f3n de una serie de dispositivos secuestrados para determinar c\u00f3mo contin\u00faa la causa contra el joven de 20 a\u00f1os detenido en Jujuy. El acusado les minti\u00f3 a las v\u00edctimas ofreci\u00e9ndole una falsa beca Jujuy al d\u00eda \u00ae - La fiscal de Jujuy, Mar\u00eda Emilia Curten Haquim, de la Unidad Especial de Delitos Digitales, aguarda una pericia clave en la causa que investiga un posible caso de producci\u00f3n de material de abuso sexual infantil que involucra a un joven de 20 a\u00f1os y a tres adolescentes, oriundos de Coronda. El muchacho se encuentra detenido en prisi\u00f3n preventiva, luego de que las chicas advirtieran una c\u00e1mara oculta en el ba\u00f1o del departamento que compart\u00edan en San Salvador de Jujuy. La fiscal se refiri\u00f3 a la investigaci\u00f3n: "Es una situaci\u00f3n compleja", sostuvo la funcionaria. Hasta el momento, los investigadores pudieron precisar que la beca por la que hab\u00edan viajado a Jujuy las tres adolescentes, hab\u00eda sido un enga\u00f1o del imputado: "Se instalan en un departamento pagado por quien es imputado por los hechos. Les hab\u00eda hecho creer a las adolescentes y sus familias que este traslado era por una beca que daba la comisi\u00f3n encargada de realizar la Fiesta Nacional de los Estudiante, cuesti\u00f3n que no era real, el departamento hab\u00eda sido contratado por \u00e9l", relat\u00f3 Curten Haquim. "Las chicas fueron a disfrutar del predio y cuando volvieron (al departamento) advirtieron una c\u00e1mara oculta en el ba\u00f1o, que estaba inserta en un reloj digital, entonces fueron al predio, pidieron auxilio al personal policial que est\u00e1 para seguridad e inmediatamente se dio aviso a la prevenci\u00f3n que fueron directamente al departamento. Se me da inmediata intervenci\u00f3n a m\u00ed y se procede al secuestro preventivo de todos los elementos que estaban en el lugar", explic\u00f3 la fiscal. La c\u00e1mara, junto con otros elementos, discos externos y dem\u00e1s, estaban en portaci\u00f3n de esta persona que trajo a las adolescentes a la provincia de Jujuy: "Estamos a la espera de aperturar los dispositivos secuestrados para poder analizarlos completamente; la presunci\u00f3n se que habr\u00eda producci\u00f3n de material de abuso infantil respecto de las dos menores, respecto de la mayor va en contra de los derechos en cuanto a la violencia de genero digital. A\u00fan no tenemos las im\u00e1genes para establecer si efectivamente consum\u00f3 su cometido, la producci\u00f3n del material, y tambi\u00e9n cu\u00e1l era la finalidad de este material, consumo personal, si era para distribuci\u00f3n o fines comerciales, todo eso est\u00e1 en miras de esta investigaci\u00f3n", explic\u00f3 la representante del MPA juje\u00f1o. En relaci\u00f3n al enga\u00f1o organizado por el imputado para trasladar a las tres j\u00f3venes a Jujuy, la fiscal confirm\u00f3 que "la beca no existe, de hecho, constituyen domicilio en San Mart\u00edn 450, ah\u00ed est\u00e1 la plaza Belgrano que es la plaza principal, y enfrente est\u00e1 la Casa de Gobierno, el ente aut\u00e1rquico permanente no funciona all\u00ed, y el mail que veo asociado arriba del QR (del flyer que promocionaba la presunta beca) no se corresponde con el mail de la provincia. Todo est\u00e1 en investigaci\u00f3n, lo certero es que la beca no existe, no depende de la provincia de Jujuy ni del ente aut\u00e1rquico", remarc\u00f3. "Hasta ahora hay un solo imputado y no hay indicios de otra u otras personas que hayan podido colaborar, no lo excluimos, pero hasta esta instancia, no hay elementos. Es una investigaci\u00f3n muy compleja. Hab\u00edamos requerido un plazo de 45 d\u00edas de prisi\u00f3n preventiva, tratamos de cumplir con los plazos que imponen los jueces, si vemos que en los 20 d\u00edas de plazo que se nos dio no llegamos con el material evaluaremos pedir una pr\u00f3rroga", explic\u00f3 la funcionaria judicial.