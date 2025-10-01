El monta\u00f1ista fue rescatado tras permanecer tres d\u00edas perdido, sin agua, ni alimentos. Durante la b\u00fasqueda inici\u00f3 el fuego para llamar la atenci\u00f3n de un helic\u00f3ptero y el humo deriv\u00f3 en un incendio que arras\u00f3 con m\u00e1s de 200 hect\u00e1reas Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un operativo de b\u00fasqueda en el Cerro Azul, en Jujuy, termin\u00f3 con el rescate de un monta\u00f1ista juje\u00f1o y con un incendio forestal que arras\u00f3 con cientos de hect\u00e1reas de pastizal de altura. La situaci\u00f3n se inici\u00f3 el domingo 21 de septiembre, cuando el hombre comenz\u00f3 un ascenso con destino a la cumbre. Alcanz\u00f3 la cima, pero en el descenso las condiciones clim\u00e1ticas cambiaron: la densa niebla lo desorient\u00f3 y qued\u00f3 a la deriva en la monta\u00f1a. Durante tres d\u00edas permaneci\u00f3 sin alimentos, sin agua y sin un refugio seguro. Seg\u00fan explic\u00f3 el doctor Pablo Jure, del SAME 107, \u201ctuvimos una situaci\u00f3n especial con un juje\u00f1o que se perdi\u00f3 en uno de los cerros por problemas clim\u00e1ticos. Se diagram\u00f3 un operativo junto a bomberos y conocedores de la zona para planificar el rescate y se realiz\u00f3 un trabajo a\u00e9reo con helic\u00f3ptero\u201d. El hallazgo fue posible porque el propio monta\u00f1ista encendi\u00f3 una fogata. El humo llam\u00f3 la atenci\u00f3n de quienes sobrevolaban el \u00e1rea y permiti\u00f3 ubicarlo para concretar el rescate. \u201cDesde el helic\u00f3ptero no se ve nada, es muy dif\u00edcil visualizar. Los animales se ven como puntos. El humo llam\u00f3 la atenci\u00f3n y permiti\u00f3 ubicarlo para el sobrevuelo y posterior descenso\u201d, detall\u00f3 Jure. Ese gesto, clave para salvarle la vida, deriv\u00f3 tambi\u00e9n en un incendio que puso en riesgo al Parque Provincial Potrero de Yala. La Direcci\u00f3n de Incendios de Vegetaci\u00f3n y Emergencias Ambientales inform\u00f3 que el fuego se inici\u00f3 a m\u00e1s de 3700 metros sobre el nivel del mar durante el extrav\u00edo del deportista. El siniestro alcanz\u00f3 m\u00e1s de 200 hect\u00e1reas de pastizales, una superficie sensible para los ecosistemas de altura. El Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico remarc\u00f3 que se trat\u00f3 de un incendio \u201ccontrolado\u201d tras el trabajo de brigadistas, bomberos, baqueanos, pobladores de la zona y un helic\u00f3ptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El operativo demand\u00f3 la participaci\u00f3n de 17 brigadistas, tres bomberos y habitantes de la regi\u00f3n que se sumaron a la tarea. Seg\u00fan los informes oficiales, la l\u00ednea de fuego fue contenida dentro de un per\u00edmetro de seguridad, evitando que se expandiera a nuevas \u00e1reas. Sin embargo, el Ministerio aclar\u00f3 que todav\u00eda se manten\u00edan sectores activos en el interior del \u00e1rea afectada, aunque sin peligro de avance. Los vecinos de la zona tambi\u00e9n fueron protagonistas en el combate contra las llamas. Nicanor Guti\u00e9rrez, gu\u00eda baqueano y residente, relat\u00f3: \u201cEsto se origin\u00f3 el d\u00eda mi\u00e9rcoles 24 de la semana pasada, despu\u00e9s nos enteramos que hab\u00eda subido por Laguna de Yala un hombre, ah\u00ed est\u00e1 en los medios, un tal Carlos Blanco, que la intenci\u00f3n de \u00e9l era subir al Cerro Azul y bajar por un cord\u00f3n que baja para el lado de Cha\u00f1i, a un lugar que se llama Campo Molulo\u201d. El vecino explic\u00f3 que la comunidad trabaj\u00f3 largas jornadas para colaborar con los brigadistas. \u201cEl d\u00eda s\u00e1bado, despu\u00e9s de 12 a 13 horas muy duras, sacrificadas de trabajo, con los vecinos del lugar pudimos sofocar, anclar el fuego con la experiencia que tenemos la gente que vive en el cerro en las monta\u00f1as pudimos sofocarle y cuando faltaba ya casi un kil\u00f3metro bueno, nos alcanz\u00f3 gente de la brigada contra incendios que estaban en otro punto para el lado del r\u00edo Lozano, nos alcanzaron ellos donde estaba mayormente el fuego, as\u00ed que pudimos sofocarle el d\u00eda s\u00e1bado\u201d, cont\u00f3. Las autoridades ambientales recordaron que es obligatorio anunciar previamente las actividades deportivas dentro del Parque Provincial Potrero de Yala y en otras \u00e1reas protegidas. La disposici\u00f3n apunta a evitar pr\u00e1cticas que pongan en riesgo tanto la seguridad de las personas como la biodiversidad de los ecosistemas. Fuente