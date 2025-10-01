Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Desde hoy, un enfermero del hospital Materno Infantil de Jujuy comenzar\u00e1 a ser juzgado por dos hechos de mala praxis que pusieron en riesgo la vida de pacientes pedi\u00e1tricos. De acuerdo a lo informado, las audiencias se extender\u00e1n durante cuatro jornadas: la primera ser\u00e1 este mi\u00e9rcoles a las 16, luego continuar\u00e1n el jueves, viernes y el lunes 6 de octubre. Est\u00e1n previstos 34 testigos. El imputado enfrenta cargos por homicidio agravado por alevos\u00eda en grado de tentativa. El C\u00f3digo prev\u00e9 una prisi\u00f3n de 10 a 15 a\u00f1os. Los hechos imputados El primero de los episodios ocurri\u00f3 el 30 de septiembre de 2022, cuando el enfermero anestesi\u00f3 a un paciente de 8 a\u00f1os en el quir\u00f3fano, sin la presencia del anestesi\u00f3logo de guardia. El segundo hecho, registrado el 23 de abril de 2025 en la Sala Verde del hospital, involucr\u00f3 a un beb\u00e9 de 6 meses. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, el enfermero le suministr\u00f3 leche l\u00edquida por v\u00eda intravenosa, lo que le provoc\u00f3 un derrame prec\u00e1rdico leve a moderado que puso en riesgo su vida.