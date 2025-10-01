Jujuy: camioneros paraguayos escaparon con vehículos retenidos en un predio de Vialidad Nacional

Jujuy al día ® – En un hecho registrado en la madrugada del domingo 28 de septiembre, tres transportistas de nacionalidad paraguaya se dieron a la fuga con los camiones que habían sido retenidos días atrás en el predio de Vialidad Nacional, ubicado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1182.

De acuerdo a fuentes consultadas por nuestro medio, los vehículos habían sido detenidos en procedimientos realizados los días 12 y 23 del corriente mes, luego de constatarse que circulaban con cargas que excedían las dimensiones permitidas. Por razones de seguridad, los rodados permanecían bajo custodia en el predio mencionado.

Sin embargo, durante la madrugada del 28, los choferes lograron retirar las unidades y escapar del lugar sin autorización.

La Policía de la provincia inició actuaciones con el objetivo de localizar a los camioneros y recuperar los vehículos.