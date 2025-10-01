El Consejo de Mujeres se sum\u00f3 con informaci\u00f3n a la comunidad en las Fiestas Patronales Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el marco de las Fiestas Patronales de Yuto, en honor a su Santo Patrono San Miguel Arc\u00e1ngel, se llev\u00f3 a cabo este lunes el tradicional Desfile C\u00edvico, Militar y Gaucho sobre la Avenida Sarmiento, con la participaci\u00f3n de profesionales del Centro de Atenci\u00f3n a Mujeres en Situaci\u00f3n de Violencia, instituciones educativas, organizaciones intermedias, comunidades originarias y agrupaciones gauchas. Prevenci\u00f3n de la violencia de g\u00e9nero en Yuto El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de G\u00e9nero y el respeto a las Diversidades form\u00f3 parte de esta importante celebraci\u00f3n, brindando informaci\u00f3n a la poblaci\u00f3n sobre la prevenci\u00f3n de la violencia por motivos de g\u00e9nero y la asistencia que ofrecen los 19 Centros de Atenci\u00f3n a Mujeres en Situaci\u00f3n de Violencia, a trav\u00e9s de los equipos interdisciplinarios conformados por profesionales del trabajo social, la psicolog\u00eda y la abogac\u00eda. El dispositivo de la localidad de Yuto se encuentra ubicado en calle Santiago del Estero S\/N entre Tucum\u00e1n y Sarmiento en el Barrio 8 Hect\u00e1reas. Durante la jornada se promocion\u00f3 la l\u00ednea gratuita provincial 0800 888 4363, disponible las 24 horas, todos los d\u00edas del a\u00f1o. La participaci\u00f3n del Consejo Provincial de Mujeres se enmarca en el compromiso de seguir promoviendo una provincia libre de violencia por motivos de g\u00e9nero, con m\u00e1s igualdad y respeto a las mujeres y personas de la diversidad sexual.