Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Tribunal de Evaluaci\u00f3n de los Concursos P\u00fablicos para la designaci\u00f3n de Jueces, Defensores y Fiscales del Poder Judicial de Jujuy, inici\u00f3 las entrevistas personales a los abogados que concursan para la cobertura de tres cargos vacantes de Defensor P\u00fablico Oficial de Asistencia Jur\u00eddico Social con asiento en San Salvador de Jujuy y dos cargos vacantes de Defensor P\u00fablico Oficial de Menores, Incapaces y con Capacidad Restringida con asiento en San Salvador de Jujuy, pertenecientes al Ministerio P\u00fablico de la Defensa. La presente instancia de evaluaci\u00f3n comenz\u00f3 hoy 30 de septiembre de 2025, en las oficinas del Tribunal de Evaluaci\u00f3n. Estuvieron presentes el Juez de la Suprema Corte de Justicia Dr. Mart\u00edn Llamas; la Defensora General del Ministerio P\u00fablico de la Defensa, Dra. Gabriela Burgos y su Adjunto Dr. Mat\u00edas Luna; la secretaria del organismo evaluador, Dra. M\u00f3nica Medardi; y los representantes de las instituciones que lo integran: del Poder Ejecutivo, la secretaria de Derechos Humanos Dra. Marcela Infante; del Poder Legislativo, los diputados Adriano Morone y Gisel Bravo; del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, su presidente Dr. Ramiro Tiz\u00f3n y el Dr. Miguel \u00c1ngel Villagr\u00e1n; y por el Colegio de Magistrados y Funcionarios, la jueza Ambiental Dra. Mar\u00eda Laura Flores. Se trata de los concursos N\u00ba 114 y 115 respectivamente; en los que se registraron un total de 72 inscriptos que ser\u00e1n evaluados desde la presente jornada y hasta el viernes de la semana en curso. Concluidas las entrevistas, el Tribunal analizar\u00e1 los antecedentes profesionales de los concursantes y junto a los resultados de las pruebas de oposici\u00f3n, se confeccionar\u00e1 el respectivo orden de m\u00e9rito.