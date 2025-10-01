Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un acto de vandalismo por desconocidos, provoc\u00f3 un incendio en un basural cercano y caus\u00f3 graves da\u00f1os a un acueducto 450 altura B\u00b0 Cerro Las Rosas, fundamental en la red de suministro de agua potable. Este sistema alimenta la cisterna de Cuyaya y abastece tambi\u00e9n a Alto Comedero. El proyecto fue ejecutado de manera conjunta por el Ministerio de Infraestructura, Servicios P\u00fablicos, Tierra y Vivienda y la empresa Agua Potable y Saneamiento de Jujuy Agua Potable de Jujuy ha puesto en marcha de inmediato un plan de contingencia, lo que a trav\u00e9s de maniobras y trabajos operativas han logrado evitar la interrupci\u00f3n total del servicio. La empresa iniciar\u00e1 acciones legales y la correspondiente denuncia para que se investigue y se identifique a los responsables de este hecho que afecta a la comunidad.