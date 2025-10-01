Jujuy al d\u00eda \u00ae - Durante un operativo en avenida 1\u00b0 de Mayo, a la altura de La Isla, efectivos del Grupo Motorizado de la Unidad Regional 1 lograron frustrar un robo de autopartes en el Barrio Belgrano. En la madrugada de ayer, dos hombres fueron sorprendidos trasladando elementos sustra\u00eddos de un veh\u00edculo. Al intentar huir fueron r\u00e1pidamente detenidos. Entre lo secuestrado se encontraron: una bater\u00eda de 70AMP, una alfombra con la inscripci\u00f3n FIAT 147, herramientas, envases de aceite, l\u00edquido de frenos y un tubo met\u00e1lico adaptado como pipa. Los demorados, de 38 y 47 a\u00f1os, quedaron alojados en la dependencia policial a disposici\u00f3n de la justicia.