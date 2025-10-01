Jujuy al d\u00eda \u00ae - El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, acompa\u00f1\u00f3 a la comunidad de Perico en la inauguraci\u00f3n de la iluminaci\u00f3n de la cancha de f\u00fatbol 11 en el predio del Camping del Sindicato \u00danico de Empleados del Tabaco de la Rep\u00fablica Argentina (S.U.E.T.R.A.), ubicado en el acceso a la ciudad. El espacio ser\u00e1 utilizado principalmente para el entrenamiento de las divisiones juveniles del Club Atl\u00e9tico Talleres de Perico. La ceremonia fue encabezada por el presidente del Poder Legislativo, acompa\u00f1ado por el secretario general de S.U.E.T.R.A., Daniel Azcurra; el intendente de Perico, Rolando Ficoseco; el secretario de Energ\u00eda de la Provincia, Mario Pizarro; el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; los legisladores Fabi\u00e1n Tejerina y Malena Amerise; el presidente del Club Atl\u00e9tico Talleres, Jos\u00e9 Luis Benedetto; Freddy Berdeja, de la CGT Regional Jujuy, Ram\u00f3n Neyra de la UOCRA y funcionarios del municipio local. En su mensaje, Bernis hizo extensivo el saludo del gobernador Carlos Sadir y destac\u00f3 el acompa\u00f1amiento del Gobierno provincial hacia los j\u00f3venes deportistas: Iluminar una cancha significa dar m\u00e1s horas de pr\u00e1ctica, contenci\u00f3n y oportunidades a nuestra juventud, fortaleciendo el deporte y la vida en comunidad. Por su parte, Azcurra resalt\u00f3 la importancia y el impacto social de la obra: Este tipo de acciones ayudan a que los j\u00f3venes se alejen de la droga y de los malos h\u00e1bitos, ofreci\u00e9ndoles un espacio digno para el deporte y la recreaci\u00f3n. El trabajo conjunto de instituciones y el Estado demuestra que hay un compromiso real con la juventud de Perico. Tras las alocuciones, se procedi\u00f3 al encendido de la nueva iluminaci\u00f3n, un momento celebrado por dirigentes, deportistas e invitados. Luego del recorrido por el predio, Bernis puso en relieve el trabajo articulado entre S.U.E.T.R.A., el Club Talleres y el Gobierno provincial, mientras Azcurra remarc\u00f3 que Perico necesitaba un espacio de estas caracter\u00edsticas. Gracias al esfuerzo conjunto con el Club Talleres y al acompa\u00f1amiento del Estado, hoy podemos brindar un lugar seguro y de calidad para nuestros chicos. Con esta obra, Perico suma un nuevo espacio iluminado para el desarrollo deportivo, reafirmando el compromiso de las instituciones provinciales, municipales y gremiales con la juventud y la comunidad en general.