Jujuy al d\u00eda \u00ae - Las obras se dieron desde la Secretar\u00eda de Energ\u00eda, a cargo de Mario Pizarro, en el marco de la pol\u00edtica de aportar crecimiento y eficiencia al deporte. En el marco de las pol\u00edticas deportiva y energ\u00e9tica impulsadas por el Gobierno de Jujuy, el vicegobernador de la provincia, Alberto Bernis, junto al secretario de Energ\u00eda, Mario Pizarro, dejaron inauguradas las obras de iluminaci\u00f3n del campo deportivo de SUETRA. La intervenci\u00f3n se dio con el objetivo de potenciar el espacio con infraestructura adecuada, accesible y sustentable para acompa\u00f1ar el crecimiento del deporte, lo que se da tambi\u00e9n en otros clubes de toda la provincia. Obras con gran cobertura territorial y por el tejido social Bernis hizo hincapi\u00e9 en la \u201cgran cobertura territorial de un Estado presente\u201d, generando obras de manera continua en \u201ctodo el territorio provincial\u201d, y ponder\u00f3 la constante articulaci\u00f3n entre todos los actores de la sociedad, que tienen como objetivo \u201cla mejora de la calidad de vida de todos los juje\u00f1os\u201d.A su turno, Pizarro remarc\u00f3 que "trabajar juntos, con una mirada com\u00fan y objetivos claros es nuestra misi\u00f3n", sosteniendo que los clubes son \u201cun espacio clave para el desarrollo de ni\u00f1os y j\u00f3venes de la regi\u00f3n\u201d, como tambi\u00e9n celebr\u00f3 el convenio de trabajo conjunto y reciprocidad entre el sindicato y el Club Atl\u00e9tico Talleres para el uso compartido del predio por parte de las divisiones inferiores.El secretario de Energ\u00eda hizo especial \u00e9nfasis en el valor que tienen los clubes "como un lugar de encuentro y contenci\u00f3n de las familias", reafirmando en este sentido la "mirada social y presencia que tiene el Estado para continuar fortaleci\u00e9ndolos".Remarc\u00f3 que SUETRA realiza un "gran trabajo social", no solo con los m\u00e1s de 1500 afiliados que posee, sino tambi\u00e9n con toda la comunidad."Trabajamos y hacemos obras para la gente, junto a todos los gobiernos municipales e instituciones privadas, porque entendemos que juntos es el camino que debemos seguir", indic\u00f3, y tambi\u00e9n remarc\u00f3 que \u201cla pol\u00edtica, adem\u00e1s, es en clave sustentable, con tecnolog\u00eda eficiente que permite reducir costos, lo que se da tambi\u00e9n, como otro gran ejemplo, con el vigente y activo programa Jujuy Iluminada en su segunda etapa, el cual ya beneficia a m\u00e1s de 150 mil familias en todo el territorio provincial con alumbrado p\u00fablico led\u201d.A su turno, el titular de SUETRA, Daniel Azcurra, agradeci\u00f3 la concreci\u00f3n de "una obra que era muy anhelada e importante para nosotros", afirmando que se trata de "una acci\u00f3n superlativa para el presente y futuro de nuestros deportistas, y un sue\u00f1o cumplido".Acompa\u00f1aron la inauguraci\u00f3n, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; el Intendente de Perico, Rolando Ficoseco; legisladores provinciales; autoridades de SUETRA y del Club Atl\u00e9tico Talleres; referentes sindicales y divisiones inferiores del Club Atl\u00e9tico Talleres.