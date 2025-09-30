Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 En el marco de las celebraciones por el \u201cD\u00eda del Director\/a de Escuela\u201d, se llev\u00f3 a cabo el Conversatorio \u201cLa gesti\u00f3n directiva desde la oportunidad: ser directivo hoy, entre conflictos y soluciones\u201d, destinado a directores de escuelas de Educaci\u00f3n Inicial y Primaria. El evento, realizado este 29 de septiembre en el polideportivo del colegio Santa Teresita, cont\u00f3 con una disertaci\u00f3n a cargo de la prestigiosa especialista Ruth Harf, con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 500 docentes. Durante la apertura, la ministra de Educaci\u00f3n, Miriam Serrano, destac\u00f3 la importancia del rol directivo que les toca asumir al momento de estar al frente de una gesti\u00f3n, reconociendo los distintos tipos de liderazgo seg\u00fan el contexto institucional, comunitario, social y las diferentes coyunturas que se van presentando durante la gesti\u00f3n. \u201dQuiero poner en valor el compromiso y el liderazgo que trasciende en el aprendizaje de los estudiantes\u201d, afirm\u00f3. La directora de Educaci\u00f3n Primaria, Griselda Arancibia, dirigi\u00f3 unas palabras de bienvenida: "Este conversatorio surge como un espacio de formaci\u00f3n que retoma los ejes prioritarios de nuestra pol\u00edtica educativa: alfabetizaci\u00f3n, protecci\u00f3n y cuidado de las infancias, fortalecimiento de las trayectorias educativas, articulaci\u00f3n educaci\u00f3n-trabajo y evaluaci\u00f3n". As\u00ed tambi\u00e9n propuso analizar el impacto que tienen las decisiones directivas en la prevenci\u00f3n y resoluci\u00f3n de conflictos y explorar estrategias que fortalezcan un clima institucional basado en el respeto, la cooperaci\u00f3n y la eficiencia. A su turno, Ruth Harf inici\u00f3 su exposici\u00f3n resaltando que la gesti\u00f3n directiva se basa en cinco ejes primordiales: Dirigir, Conducir, Coordinar, Gestionar y Gobernar. "Gestionar es hacer que las cosas sucedan, y bien\u201d, asegur\u00f3, y concluy\u00f3 con una reflexi\u00f3n sobre el valor de ser educador, afirmando que "el mejor triunfo que podemos tener es el derecho de llamar a alguien, o que alguien nos llame, maestro\u201d.