En los comicios de octubre, buena parte de la sociedad no querr\u00e1 retroceder al 9 de diciembre de 2023, y no necesariamente por amor a Milei Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El presidente Javier Milei triunf\u00f3 en octubre de 2023 con tres banderas: la eliminaci\u00f3n del d\u00e9ficit fiscal y de la inflaci\u00f3n en el menor tiempo posible, y la descalificaci\u00f3n generalizadora de lo que ha llamado \u201cla casta pol\u00edtica\u201d. Viene alcanzando sus dos primeros objetivos. Impresiona que una inflaci\u00f3n que hab\u00eda superado en los \u00faltimos tiempos de la era kirchnerista el 200% anual, hoy est\u00e9, por momentos, por debajo del 2% mensual. Desregul\u00f3, adem\u00e1s, con el aparatoso s\u00edmbolo de una motosierra, adiposidades que se hab\u00edan acumulado en a\u00f1os de desidia y de responsabilidades compartidas en el funcionamiento de la estructura del Estado por sucesivos gobiernos. Lo hizo a veces con llamativa falta de tacto pol\u00edtico y de provocaci\u00f3n innecesaria sobre la delicada piel de la sensibilidad social. El restante prop\u00f3sito, vinculado con la llamada \u201ccasta\u201d, fue menos original y aut\u00e9ntico. Ante la orfandad de cuadros y dirigentes probados en la defensa de cuestiones program\u00e1ticas afines, el mile\u00edsmo reclut\u00f3 en 2023 lo que encontr\u00f3 a mano. No vacil\u00f3 en incorporar a oportunistas, veteranos de sucesivas etapas de cocci\u00f3n pol\u00edtica, unas re\u00f1idas con otras. Actuaron con la desfachatez patentizada en grescas hasta entre ellos mismos, ti\u00f1\u00e9ndose la personalidad de varios de entre ellos en las aguas servidas de esas reyertas. Degradaron, aun en mayor grado del ya conocido, la ilusoria majestad del Congreso. Milei ha sido un presidente distinto entre todos quienes gobernaron la Argentina. En t\u00e9rminos personales, ha sido el de m\u00e1s desmedrada fibra emocional. Ha hecho gala de un amateurismo inconcebible en las cuestiones negociables de la pol\u00edtica, cuando hubiera sido m\u00e1s f\u00e1cil para \u00e9l, y menos costoso para la serenidad y el orden institucional, no trenzarse en peleas ociosas. En el armado electoral de este a\u00f1o, la arrogancia de Karina Milei y su cohorte de seguidores han hecho un da\u00f1o inocultable. Hay algunos signos de enmienda, como el relativo anuncio presidencial de bajar el tono de sus insultos, pero si su hermana es para \u00e9l m\u00e1s que la mano derecha lo menos que puede ped\u00edrsele a esta es que lo ayude en la tarea. Si alguien no puede sentirse agraviado por los ataques a \u201cla casta pol\u00edtica\u201d es el peronismo. Persever\u00f3 por a\u00f1os en la injuriante referencia a la \u201cpartidocracia pol\u00edtica\u201d e inclu\u00eda en el desd\u00e9n a toda una constelaci\u00f3n pol\u00edtica. El peronismo hab\u00eda sido proscripto desde fines de 1955 y logr\u00f3, entre contradicciones previas de militares y civiles hostiles a legalizarlo, actuar al fin en el Congreso de la Naci\u00f3n y las legislaturas provinciales, sobre todo durante el gobierno del presidente radical Arturo Illia. Pudo volver a gobernar, y ya sabemos c\u00f3mo lo hizo, desde mayo de 1973, sumi\u00e9ndonos en la aceleraci\u00f3n de la involuci\u00f3n nacional que ha perdurado hasta estos d\u00edas. Hoy nadie demandar\u00eda la proscripci\u00f3n de una fuerza pol\u00edtica. Aquello fue una cuesti\u00f3n de \u00e9poca. El peronismo hab\u00eda sido la matriz de una dictadura constitucional, fuertemente apoyada en las urnas, es verdad. Al caer por una movilizaci\u00f3n c\u00edvico militar -y no solamente militar como incorrectamente suele decirse-, pes\u00f3 sobre su suerte una retribuci\u00f3n de \u201cdiente por diente\u201d, por decirlo en t\u00e9rminos b\u00edblicos tan actualizados, como la que pagan aun hoy, por disposiciones constitucionales alentadas los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo en Italia, y el nacionalsocialismo en Alemania. No se trata de que \u201cfrente a cada necesidad hay un derecho\u201d; se trata de que se cumpla con la norma de que \u201cfrente a cada gasto, deber haber una contrapartida de ingresos\u201d Como quien se enamora de un juguete nuevo, Milei se enamor\u00f3 de las redes sociales. All\u00ed anid\u00f3 la fuerza m\u00e1s contundente para explicar su irrupci\u00f3n exitosa, sorprendiendo con un estilo ajeno a cualquier modelo cl\u00e1sico. La aprovech\u00f3 con la osad\u00eda que se experimenta en el anonimato de las redes y con un temperamento que no se arredra, como hubiera sido l\u00f3gico, ante los l\u00edmites naturales de cierta ignorancia org\u00e1nica que no compensa la gracia del conocimiento personal ce\u00f1ido al dominio acad\u00e9mico de la econom\u00eda y las finanzas. Al cabo de varias experiencias del kirchnerismo, la expresi\u00f3n m\u00e1s perversa y corrupta del peronismo en sus ochenta a\u00f1os de existencia, la mayor\u00eda de los argentinos se entregaron, sabiendo los riesgos que corr\u00edan con Milei, al candidato que promet\u00eda cerrar un ciclo calamitoso para el inter\u00e9s del pa\u00eds. Si Milei primero descoloc\u00f3 al peronismo, despu\u00e9s, con parecido tratamiento contribuy\u00f3 a la disociaci\u00f3n en la que se encuentran hoy otras fuerzas del arco pol\u00edtico. El fen\u00f3meno del kirchnoperonismo, como un gran negocio clientelar asociado a lo peor del Estado, se ha manifestado con tan pocos escr\u00fapulos que todav\u00eda anidan en funciones p\u00fablicas personajes vinculados con Sergio Massa, aquel llamado por sus compadres \u201cVentajita\u201d, por el est\u00f3mago para medrar d\u00f3nde sea y c\u00f3mo sea. A \u00e9l tambi\u00e9n alcanzan, y no solo a Axel Kicillof y Cristina Kirchner, los vientos de una consigna que seguramente en octubre har\u00e1 suya, pero no necesariamente por amor a Milei, una buena parte de la sociedad: nunca, por nada del mundo, volver al 9 de diciembre de 2003. \u00bfPodr\u00edan declararse hechos en vano m\u00e1s de veinte meses de dur\u00edsimos sacrificios? Adm\u00edtase que aquel hilo de complicidades comunes ha sido \u00fatil al kirchnoperonismo para conservar, al menos hasta aqu\u00ed, la unidad precaria, pero esencial, que le facilit\u00f3 la victoria en Buenos Aires. Fue en lo fundamental una elecci\u00f3n de intendentes que veremos si se mueven en octubre con igual intensidad que en septiembre. No pueden alardear de una ventaja como aquella, originada, es cierto, en tratos oscuros, las fuerzas de la oposici\u00f3n. El caso de \u201cChocolate\u201d, en el Senado bonaerense, provoc\u00f3 en sus d\u00edas la ira del ciudadano de a pie. A nada, sin embargo, se ha llegado hasta ahora como para que no quede sin remedio penal el cobro por una persona \u2013sin duda comisionada de otras-, de sueldos de decenas de \u201cnoquis\u201d del cuerpo. Si nada sucede de ejemplar, deber\u00e1 entenderse que fue porque las mismas responsabilidades por ese caso, u otros parecidos, complicaban por igual al oficialismo bonaerense y a fuerzas de la oposici\u00f3n. Habr\u00e1 habido as\u00ed otra trapisonda de \u201cla casta\u201d, y lo peor es que ni siquiera el Gobierno puede alardear a esta altura de estar libre de todo pecado o de haber sido m\u00e1s pulcro en algunos asuntos. La oposici\u00f3n de cu\u00f1o republicana merecer\u00e1 ser tomada en cuenta en octubre si logra proyectarse como fuerza reparadora y de morigeraci\u00f3n de las propuestas m\u00e1s delirantes de la pol\u00edtica. Deber\u00e1 transmitir rotundas evidencias de decencia, de razonabilidad en los planteamientos econ\u00f3micos y sociales, y de proyecci\u00f3n de figuras que alienten la esperanza de una depuraci\u00f3n pol\u00edtica para el ciclo que se abra a fines de 2027. Quien quiera ser l\u00edder debe entender que no hay derechos adquiridos para quien se desentienda de que es una tarea de tiempo completo. La ciudadanía mal podría distraerse en el reclamo severo sobre nada de esto, que abarca el cumplimiento estricto de una regla de oro en cualquier hogar llevado adelante con mínimo criterio: no se trata de que "frente a cada necesidad hay un derecho"; se trata de que se cumpla con la norma de que "frente a cada gasto, deber haber una contrapartida de ingresos". De lo contrario, el hogar, en un caso, y el país, en otro, se encaminarían a la destrucción. No pueden pasarse los presidentes y ministros de Economía dando vueltas por el mundo a fin de que, como contrapartida de u