La incertidumbre pol\u00edtica y la volatilidad financiera obligan a las peque\u00f1as y medianas empresas a encontrar un delicado equilibrio entre aprovechar los rendimientos inmediatos del capital y apostar por inversiones productivas Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La econom\u00eda se encuentra en un punto de inflexi\u00f3n. El resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, con una derrota contundente para el oficialismo, modific\u00f3 la hoja de ruta pol\u00edtica y reactiv\u00f3 la sensibilidad de los mercados. Los pr\u00f3ximos meses, hasta las legislativas nacionales de octubre, estar\u00e1n marcados por expectativas fluctuantes, estrategias defensivas y la necesidad de administrar cuidadosamente cada decisi\u00f3n empresarial. Para las pyme, luego de un a\u00f1o de cierta estabilidad macroecon\u00f3mica que permiti\u00f3 proyectar con mayor previsibilidad, la fragilidad pol\u00edtica y financiera reinstala un escenario conocido y desgastante: adaptarse a reglas que vuelven a cambiar sobre la marcha. Para las empresas argentinas no es una novedad, pero s\u00ed implica reactivar reflejos que hab\u00edan quedado relegados. La pol\u00edtica monetaria del Gobierno refuerza esa din\u00e1mica: dejar que el mercado determine las tasas de referencia e intervenir solo sobre la cantidad de dinero en circulaci\u00f3n crea un nuevo mapa de rendimientos y costos. Aunque la inflaci\u00f3n se mantiene estable y descendente en torno al 30% anual, sigue condicionando m\u00e1rgenes y expectativas de consumo. En este contexto, cuatro virtudes empresariales resultan esenciales: paciencia para esperar se\u00f1ales, resiliencia para sostener la actividad, pragmatismo al seleccionar alternativas y, por encima de todo, coraje para apostar al futuro en medio de la incertidumbre. Tasas de inter\u00e9s La reconfiguraci\u00f3n de rendimientos se observa con claridad en el sistema financiero. Hoy, las tasas nominales ofrecen resultados reales positivos frente a una inflaci\u00f3n esperada del 30% anual. Instrumentos de corto plazo, como las cauciones en el mercado de capitales, presentan rendimientos efectivos cercanos al 0,9% mensual sobre la inflaci\u00f3n, y los dep\u00f3sitos a plazo fijo superan el 2% real. En contraste, las tasas activas muestran a\u00fan costos elevados: el descuento de cheques descendi\u00f3 a 59% anual, un alivio frente al 77% previo, pero el costo financiero real a\u00fan ronda el 3,1% mensual, lo que encarece el acceso a liquidez. Los adelantos en cuenta corriente permanecen alrededor del 66% anual, y siguen presionando la operatoria diaria. Para quienes cuentan con liquidez, las opciones financieras lucen atractivas a corto plazo. Para quienes requieren financiamiento, el escenario sigue siendo caro. La paradoja es que las mismas tasas que protegen el capital frente a la inflaci\u00f3n son las que dificultan el motor productivo, especialmente para las peque\u00f1as y medianas empresas. La falta de una tasa de referencia definida por el Banco Central expone el sistema a la oferta y demanda de pesos, aumentando la dispersi\u00f3n entre instrumentos y exigiendo un an\u00e1lisis detallado en cada decisi\u00f3n. En esta coyuntura, la comparaci\u00f3n con la inversi\u00f3n productiva resulta inevitable. Cuando el rendimiento financiero supera con claridad a la inflaci\u00f3n, cualquier empresa se pregunta si conviene inmovilizar capital en nuevas l\u00edneas de producci\u00f3n o esperar mayor certidumbre pol\u00edtica y macroecon\u00f3mica. La inversi\u00f3n productiva sigue siendo el motor del crecimiento sostenido, pero hoy enfrenta costos y volatilidad electoral que obligan a actuar con cautela. Para las pyme, cada decisi\u00f3n de ampliar capacidad, contratar personal o innovar requiere an\u00e1lisis en un horizonte corto. El desaf\u00edo est\u00e1 en operar con m\u00e1rgenes acotados y apostar a la escala, la diferenciaci\u00f3n y el valor agregado como defensas frente a tasas altas y demanda debilitada. Por otro lado, postergar indefinidamente proyectos productivos para volcarse al rendimiento financiero tambi\u00e9n implica un riesgo: perder competitividad futura. Los instrumentos financieros entregan retornos inmediatos y seguros, pero la inversi\u00f3n en productividad -ya sea tecnolog\u00eda, eficiencia o servicios complementarios- garantiza sobrevivir cuando el ciclo favorezca una reactivaci\u00f3n. El dilema no se resuelve optando \u00fanicamente por una v\u00eda, sino en la capacidad de equilibrar: mantener liquidez y operar, administrando la caja sin sacrificar el crecimiento a largo plazo. Ese equilibrio define la gesti\u00f3n diaria: La producci\u00f3n exige m\u00e1xima eficiencia: reducir desperdicios, optimizar insumos y ajustar vol\u00famenes ante una demanda err\u00e1tica. En comercializaci\u00f3n, resulta clave fortalecer los canales que aseguren cobros previsibles, aunque eso implique menores m\u00e1rgenes. En distribuci\u00f3n, conviene elegir esquemas flexibles que respondan a cambios en costos log\u00edsticos o consumo regional. En suma, administrar liquidez como parte de la producci\u00f3n y profesionalizar cada decisi\u00f3n operativa permite atravesar el presente restrictivo sin hipotecar el futuro. En este escenario, la br\u00fajula empresarial depende m\u00e1s que nunca de cuatro virtudes: paciencia para esperar se\u00f1ales en un entorno electoral incierto; resiliencia para sostener la actividad bajo presi\u00f3n financiera; pragmatismo para elegir alternativas sin enamorarse de una sola v\u00eda, y coraje para mirar m\u00e1s all\u00e1 de octubre y apostar por inversiones que pueden convertirse ma\u00f1ana en ventaja competitiva. Sobrevivir con creatividad y disciplina resulta clave para estar listos cuando el viento vuelva a favor La historia muestra que las pyme argentinas han superado ciclos todav\u00eda m\u00e1s dif\u00edciles, y que su capacidad de adaptaci\u00f3n constituye su mayor fortaleza. Hoy el reto es transitar el corto plazo exigente sin quitar la vista del mediano plazo, donde la estabilizaci\u00f3n de la inflaci\u00f3n y la normalizaci\u00f3n pol\u00edtica puedan permitir un crecimiento m\u00e1s sostenido. + En definitiva, sobrevivir con creatividad y disciplina resulta clave para estar listos cuando el viento vuelva a favor. Dami\u00e1n Di Pace Fuente