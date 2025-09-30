Familiares de la joven acudieron a la comisar\u00eda para denunciar que fue agredida y arrojada desde un veh\u00edculo por su pareja, quien registrar\u00eda antecedentes por conductas violentas hacia ex parejas y una restricci\u00f3n vigente Jujuy al d\u00eda \u00ae - En una localidad quebrade\u00f1a, se registr\u00f3 una denuncia por violencia de g\u00e9nero luego de que una joven de 18 a\u00f1os fuera golpeada y arrojada del interior de un veh\u00edculo por su pareja. Familiares de la v\u00edctima relataron que el agresor ya hab\u00eda sido denunciado con anterioridad y que exist\u00eda una medida judicial vigente, pero que a\u00fan as\u00ed la agresi\u00f3n se repiti\u00f3. La joven, quien tiene a su cargo un hijo peque\u00f1o, habr\u00eda presentado un golpe en la cabeza producto del ataque, aunque se mostr\u00f3 reticente a realizar la denuncia formal o a concurrir al centro de salud. Ante la situaci\u00f3n, los familiares decidieron acudir a la seccional a relatar los hechos por los cuales se abri\u00f3 una investigaci\u00f3n.