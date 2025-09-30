Jujuy: lo capturaron tras robar más de 3,5 millones de pesos de la casa de sus amigos

Una pareja sorprendió al acusado saliendo de su vivienda y logró retenerlo hasta la llegada de la policía, que halló el dinero escondido en el vehículo del sujeto

Jujuy al día ® – Un asalto se registró en la ciudad de Monterrico, donde un hombre fue sorprendido por una pareja de amigos cuando intentaba huir de su vivienda con 3,8 millones de pesos.

El hecho ocurrió en una casa del barrio Santa Ana. Los propietarios regresaron al domicilio y advirtieron que un conocido salía apresurado del lugar. Al notar la actitud sospechosa, lo retuvieron en las afueras mientras revisaban el interior de la vivienda, donde constataron la falta de una bolsa con dinero en efectivo.

De inmediato dieron aviso a la policía, que se presentó en el lugar y procedió a requisar al acusado y su automóvil. Durante la inspección, los efectivos encontraron la bolsa con los 3,8 millones de pesos ocultos en la zona del motor del rodado.

El sujeto fue trasladado a la Seccional Nº 29, mientras que los damnificados recuperaron el dinero y radicaron la denuncia correspondiente.