Jujuy al d\u00eda \u00ae - D\u00edas atr\u00e1s, la v\u00edctima relat\u00f3 que fue llevada contra su voluntad a un domicilio por su ex pareja y que pudo defenderse hasta lograr escapar; el episodio gener\u00f3 una denuncia por violencia y la intervenci\u00f3n de la fuerza local. La mujer se present\u00f3 en la comisar\u00eda en la zona del ramal juje\u00f1o, donde manifest\u00f3 haber sido enga\u00f1ada por su expareja para ser llevada al domicilio donde antes conviv\u00edan. Se\u00f1al\u00f3 que all\u00ed fue retenida y privada de su libertad dentro de una habitaci\u00f3n. La imposibilidad de salir deriv\u00f3 en una confrontaci\u00f3n en la que la denunciante tom\u00f3 un cuchillo y un palo de amasar para defenderse. Tras el incidente, el agresor habr\u00eda abandonado el lugar y la mujer pudo regresar a la v\u00eda p\u00fablica para pedir ayuda. La v\u00edctima fue revisada por personal sanitario y luego formaliz\u00f3 la denuncia. El caso se investiga con perspectiva de violencia de g\u00e9nero.