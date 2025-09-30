Un trabajador fue hospitalizado con heridas de arma de fuego; los m\u00e9dicos constataron perdigones en distintas partes del cuerpo y fue derivado a un centro asistencial de mayor complejidad Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un residente de la localidad de Yuto que hab\u00eda ido a una finca ubicada en la provincia de Salta en aparente tarea de recolecci\u00f3n de tomate sufri\u00f3 m\u00faltiples heridas de arma de fuego. Fuentes consultadas por nuestro medio indicaron que familiares del herido dieron cuenta de lo sucedido, sin precisar d\u00f3nde habr\u00eda ocurrido el ataque o las razones del mismo. El herido fue internado en el hospital de la ciudad de Yuto, desde donde fue derivado al hospital Oscar Orias donde se le encontraron perdigones en la zona genitales y en el t\u00f3rax. En el nosocomio le extrajeron dos perdigones de sus lesiones. Luego de confirmarse que no corr\u00eda riesgo de vida, fue trasladado nuevamente al hospital de la ciudad de Yuo donde qued\u00f3 internado. Tras la denuncia, los investigadores procuran la identificaci\u00f3n de los autores y el esclarecimiento de las circunstancias del hecho.