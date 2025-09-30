Jujuy al d\u00eda \u00ae - En horas de la ma\u00f1ana del domingo, trabajadores de una empresa ubicada en el parque industrial de Palpal\u00e1, descubrieron que hab\u00edan sido robados. Fuentes consultadas por nuestro medio indicaron que el bot\u00edn del asalto consisti\u00f3 en 800 mil pesos en efectivo, varias cajas de herramientas y una motocicleta de alta cilindrada que pertenec\u00eda a la empresa. Los responsables de la compa\u00f1\u00eda detectaron el faltante y denunciaron el hecho. La Brigada de Investigaciones de la jurisdicci\u00f3n asumi\u00f3 la pesquisa y procedi\u00f3 al levantamiento de indicios en el lugar, adem\u00e1s de solicitar registros de c\u00e1maras y relevamiento perimetral.