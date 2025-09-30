Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Una mujer de 33 a\u00f1os denunci\u00f3 haber sido v\u00edctima de una estafa digital tras intentar reservar un hotel en la provincia de Mendoza a trav\u00e9s de una conocida plataforma especializada. La v\u00edctima relat\u00f3 que el 8 de septiembre alquil\u00f3 un hospedaje y, posteriormente, comenz\u00f3 a mantener conversaciones con un usuario, supuesto representante del hospedaje, que le solicit\u00f3 realizar una transferencia por un monto de 600 mil pesos a una cuenta. Tiempo despu\u00e9s, descubri\u00f3 que la verdadera due\u00f1a del hotel hab\u00eda denunciado que un tercero hab\u00eda subido fotos no autorizadas de sus instalaciones a la plataforma, confirmando que se trataba de un fraude. Las autoridades iniciaron las actuaciones sumarias correspondientes para localizar al responsable.