Después de un fin de semana récord que convocó a más de 140.000 visitantes según cifras oficiales, la Feria Internacional de Turismo cambió de ritmo este lunes. La tercera jornada marcó el inicio de las rondas exclusivas para profesionales del sector, y Jujuy aprovechó cada minuto para mostrar sus cartas de innovación y consolidar alianzas estratégicas. Con una delegación de 20 operadores turísticos y hoteleros y 10 municipios presentes, la provincia desplegó una intensa agenda que combinó presentaciones de productos, degustaciones, entrevistas con medios nacionales y reuniones de negocios. "Las expectativas son muy buenas. Venimos con una muy buena cantidad de gente preguntando por el destino, de gente ya reservando los distintos destinos que tiene la provincia en sus cuatro regiones\u201d, destac\u00f3 Diego Valdecantos, secretario de Turismo de Jujuy, en declaraciones realizadas en el stand provincial. La apuesta fuerte de Jujuy fue mostrar productos innovadores que diversifican la oferta tradicional. A las 16 horas, el Auditorio B-CFT fue sede de la presentaci\u00f3n \u201cProductos Innovadores de Jujuy\u201d, donde se detallaron propuestas que combinan tradici\u00f3n y vanguardia. \u201cTenemos lo que se viene, que es el Museo de Lola Mora, el turismo astron\u00f3mico tanto en Salinas Grandes como junto con el Tren Solar para poder hacer el recorrido de Cielos en Movimiento\u201d, explic\u00f3 Valdecantos. El secretario tambi\u00e9n destac\u00f3 las dos rutas del vino de la provincia \u2013la de los Valles y la de la Quebrada\u2013 y un producto que busca conquistar un nuevo nicho: \u201cJujuy S\u00ed Quiero\u201d, enfocado en el turismo de bodas y eventos. La propuesta astron\u00f3mica representa una de las grandes apuestas: aprovechar los cielos limpios de Salinas Grandes y la infraestructura del Tren Solar para crear experiencias que mezclan naturaleza, ciencia y cultura. Esta diversificaci\u00f3n apunta a captar nuevos segmentos de mercado y extender la estad\u00eda promedio de los visitantes en la provincia.La ma\u00f1ana hab\u00eda arrancado con la presentaci\u00f3n oficial de \u201cTraves\u00eda Capricornio\u201d en el Auditorio CFT. Bajo el lema \u201cNaturaleza extrema, cultura viva\u201d, esta marca propone un corredor ecotur\u00edstico que conecta Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones en un recorrido que supera los 3.100 kil\u00f3metros. La iniciativa busca integrar experiencias y circuitos del Norte Grande Argentino bajo un mismo sello de calidad, dando visibilidad a los valores naturales, culturales y productivos de una regi\u00f3n que todav\u00eda tiene mucho por mostrar.La viticultura juje\u00f1a tambi\u00e9n tuvo su momento destacado con el panel \u201cLos Vinos de los Pueblos M\u00e1s Lindos\u201d en el Auditorio Argentina, que reforz\u00f3 la conexi\u00f3n entre producci\u00f3n vitivin\u00edcola y turismo comunitario sostenible. Durante todo el d\u00eda, el p\u00fablico profesional pudo degustar vinos de altura, platos t\u00edpicos y tragos con sabores juje\u00f1os en distintos espacios de la feria. Adem\u00e1s, el equipo de Jujuy particip\u00f3 de una actividad especial en el Stand de Vinos de Argentina, promocionando las rutas enol\u00f3gicas de Valles y Quebrada.El stand de Jujuy recibi\u00f3 durante la jornada a periodistas de Telef\u00e9 Noticias, Newsweek Argentina, Aires de Santa F\u00e9 e iProfesional, entre otros medios. Tambi\u00e9n se concretaron reuniones estrat\u00e9gicas con consultoras especializadas en inteligencia de datos y tecnolog\u00eda aplicada al turismo, aunque los nombres de las empresas se mantienen en reserva hasta que se formalicen los acuerdos.La delegaci\u00f3n juje\u00f1a estuvo integrada por los municipios de San Salvador de Jujuy, Maimar\u00e1, Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Yala, San Antonio, El Carmen, Libertador General San Mart\u00edn y San Pedro. Del sector privado participaron hoteles como White, La Morada, Quebrada de Humahuaca, Manantial del Silencio y Howard Johnson; bodegas como Vi\u00f1edos Yacoraite y Capac \u00d1an; agencias como Norterama, Norteexplorer y Altiplano; y la Asociaci\u00f3n de Gu\u00edas, el Tren Solar de la Quebrada y el Pool de Agencias, entre otros actores clave del turismo provincial.Consultado sobre las expectativas para los pr\u00f3ximos meses, Valdecantos anticip\u00f3 que el pr\u00f3ximo fin de semana largo llega con muy buena ocupaci\u00f3n y que la temporada de verano pinta favorable. Pero la gran cita del a\u00f1o que viene ser\u00e1 el 14 de febrero, cuando arrancaron los carnavales juje\u00f1os. \u201cUno puede pasar cuatro d\u00edas en Jujuy y en ese tiempo disfrutar de cuatro carnavales distintos\u201d, resumi\u00f3 el funcionario.La diversidad es la clave: el diablo de carnaval en la Quebrada y los Valles, los corsos y comparsas, y especialmente el carnaval de San Pedro en las Yungas, con 10 cuadras del cors\u00f3dromo y m\u00e1s de 120 comparsas que van desde lo aut\u00f3ctono hasta el estilo brasile\u00f1o, pasando por bailes t\u00edpicos como el arete guasu.\u201cUn balance muy positivo\u201d, cerr\u00f3 Valdecantos. \u201cAgradecerle al equipo tanto de promoci\u00f3n, de comunicaci\u00f3n, a la direcci\u00f3n de Turismo, del propio Ministerio de Cultura y Turismo. Mucha gente se ha acercado al stand a preguntar, a tomar como destino en sus pr\u00f3ximas vacaciones a Jujuy. Ha tenido una muy buena recepci\u00f3n\u201d.Este martes 30 se desarrollar\u00e1 la \u00faltima jornada profesional de FIT 2025, que reuni\u00f3 en esta edici\u00f3n a m\u00e1s de 1.700 expositores y se consolida como una de las tres ferias de turismo m\u00e1s importantes del mundo.