El macabro plan del “caniche perdido”: así engañaron a Jimena Salas antes de matarla

En la cuarta jornada de audiencias por el femicidio de la joven jujeña Jimena Salas, testigos reconstruyeron cómo los acusados habrían engañado a la víctima con la historia de un perro extraviado

Ayer, se retomó el juicio por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros. En el banquillo de los acusados están los hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, señalados como coautores de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y criminis causa. La jornada estuvo marcada por la declaración de personal policial que reconstruyó el giro que tomó la investigación a partir de 2022.

La pista central fue la del “caniche perdido”, un ardid utilizado para acercarse a la vivienda de Jimena Salas.

Testigos relataron que, días antes del crimen, un hombre delgado, de pelo castaño y tez blanca, se presentaba en distintos domicilios con un caniche gris. Incluso, el celular de la víctima contenía fotos de la mascota que fueron recuperadas en la investigación, lo que refuerza la hipótesis de engaño previo al ataque.

Los relatos coinciden en que el mismo 27 de enero, vecinos de Vaqueros vieron a un sujeto con un perrito gris y un vehículo oscuro merodeando la zona. Una de ellas aportó un identikit que se asemeja a los acusados. Los elementos sumados —testimonios, registros telefónicos, fotos en redes sociales y coincidencias físicas— sostienen la imputación contra los hermanos Saavedra en la causa por el femicidio.

El tribunal también escuchó peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes confirmaron que la escena reflejaba un alto grado de violencia: Jimena Salas recibió más de 50 puñaladas con dos armas blancas distintas. La autopsia evidenció lesiones defensivas, prueba de que intentó repeler el ataque. Además, análisis genéticos determinaron la presencia de ADN vinculado a integrantes de la familia Saavedra.

La próxima etapa del juicio prevé nuevas declaraciones técnicas y testimonios de vecinos, mientras los familiares de Jimena Salas mantienen su reclamo de justicia. El proceso judicial busca esclarecer uno de los crímenes más estremecedores de Salta, cuya investigación estuvo marcada por años de incertidumbre y numerosas hipótesis.