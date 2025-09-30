Close Menu
    martes, septiembre 30

    Directores se capacitan como veedores para el Operativo Aprender 2025

    Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa (DPIEE), continúa desarrollando instancias de capacitación destinadas a los veedores que participarán en el operativo nacional Aprender 2025.

    Este lunes fue el turno de 120 directores de escuelas primarias de Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa y La Quiaca, quienes se formaron sobre el rol clave del veedor en el proceso. Entre sus principales responsabilidades se encuentra la gestión del material de evaluación, el cual, por normativa, debe mantenerse bajo estricta confidencialidad.

    La evaluación se aplicará el próximo 12 de noviembre y estará dirigida a estudiantes de 6º grado de toda la provincia, en las áreas de Lengua y Matemática.

    Desde la DPIEE informaron que la capacitación para los aplicadores se desarrollará en modalidad virtual.

