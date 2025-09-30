Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Desarrollo Humano, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Ni\u00f1ez, Adolescencia y Familia, particip\u00f3 en el II Congreso del NOA \u201cEn Perspectiva de Infancias y Adolescencia\u201d, organizado por la Universidad Nacional de Jujuy, la Asociaci\u00f3n Lucio Abel Dupuy y la Fundaci\u00f3n CIDEJ 23. El encuentro reuni\u00f3 a docentes, profesionales, estudiantes e instituciones de toda la regi\u00f3n, abordando temas claves como bullying, grooming y corresponsabilidad en la protecci\u00f3n de derechos.