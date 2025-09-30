El Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional anticipa que este martes 30 de septiembre, la temperatura rondar\u00e1 entre 12 y 25 grados Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El pron\u00f3stico del tiempo para Jujuy, indica que hoy 30 de septiembre el cielo estar\u00e1 mayormente nublado por la ma\u00f1ana y la temperatura rondar\u00e1 entre 16 grados. De acuerdo al parte del Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional, el clima en Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correr\u00e1n a una velocidad de entre 7 y 12 kil\u00f3metros por hora. La humedad ser\u00eda del 32 por ciento, y la visibilidad ser\u00eda buena. El sol sale a las 07:03 y se pone a las 19:20. Pron\u00f3stico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche El parte del servicio meteorol\u00f3gico prev\u00e9 que para despu\u00e9s del mediod\u00eda el cielo estar\u00e1 con tormentas aisladas y los vientos del sector sur tendr\u00e1n velocidades estimadas entre 23 y 31 km\/h. La temperatura pronosticada ser\u00eda de 25 grados. A la noche, el clima rondar\u00e1 los 20 grados, mientras que los vientos ser\u00e1n del sur a una velocidad de 23 y 31 kil\u00f3metros por hora. La probabilidad de lluvia estar\u00eda en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del d\u00eda..