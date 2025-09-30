Anuncian cortes de energía por tareas de mantenimiento en San Salvador

Jujuy al día ® – Informamos que, con el objeto de elevar la calidad de nuestro servicio, se realizarán tareas de mantenimiento y renovación en las instalaciones de nuestro sistema.

Con este fin, será necesario efectuar una interrupción programada en las siguientes zonas y horarios:

MARTES 30/09/2025

SAN SALVADOR DE JUJUY: B° Centro (entre Av. 19 de Abril, Balcarce, Independencia, Sarmiento) y zonas aledañas.

Horario: 01:00 a 07:00Hs. aproximadamente.

Agradecemos tomar las precauciones necesarias durante la duración de dicha interrupción a fin de evitar mayores inconvenientes.

Por consultas y/o requerimientos te recordamos nuestros canales oficiales de contacto disponibles las 24hs.

A través de este link: https://linktr.ee/ejesa