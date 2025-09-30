Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico entreg\u00f3 los premios a los carroceros que incorporaron en sus propuestas el componente de sostenibilidad, biodiversidad y bosques nativos, en el marco de una nueva edici\u00f3n de la FNE. En el marco de Edici\u00f3n N\u00b0 74 de la FNE, el Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico de la Provincia de Jujuy reconoci\u00f3 a dos instituciones educativas que elaboraron propuestas vinculadas a la conservaci\u00f3n de la biodiversidad, los bosques nativos, y que adem\u00e1s implementaron pr\u00e1cticas sostenibles. El premio consisti\u00f3 en vouchers por $450.000 para la compra de productos comestibles. El Colegio Polimodal N\u00ba 2 de Abra Pampa result\u00f3 ganador del premio "Carroza o Carruaje de la Biodiversidad y los Bosques Nativos", por representar en su propuesta los ecosistemas de la puna juje\u00f1a, incluyendo especies de fauna como el gato andino, la lagartija, el c\u00f3ndor, el flamenco y la mulita, as\u00ed como flora caracter\u00edstica como las cact\u00e1ceas, llaretas, airampo y totora, junto a representaciones rupestres. Por su parte, el Colegio N\u00ba 1 \u201cVirgen de Punta Corral\u201d de la localidad de Volc\u00e1n, departamento Tumbaya, recibi\u00f3 el premio "Carroza o Carruaje Sostenible", por la innovaci\u00f3n en la utilizaci\u00f3n del 100 % de materiales reciclados y reutilizados en la construcci\u00f3n de su carruaje, sin recurrir a pinturas sint\u00e9ticas ni a materiales nuevos. Los estudiantes lograron crear una propuesta est\u00e9tica y ambientalmente responsable, que adem\u00e1s garantiza la posibilidad de reintegrar los elementos al circuito de reciclaje. En la oportunidad hicieron entrega de los premios, el Secretario de Calidad Ambiental, Gast\u00f3n Chingolani, junto al Director de Evaluaci\u00f3n Ambiental y Fiscalizaci\u00f3n, quienes acercaron el saludo de la Ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n, y reconocieron en las propuestas de los estudiantes no solo originalidad, innovaci\u00f3n y creatividad, sino tambi\u00e9n y sobre todo "un gran compromiso y sensibilidad para interpretar los temas ambientales de la agenda ambiental actual, tanto local como global". Con estas distinciones el Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico reafirma su compromiso con la educaci\u00f3n ambiental, el fortalecimiento de pr\u00e1cticas sostenibles y la promoci\u00f3n de valores que ubican a las juventudes y al estudiantado como protagonistas en la construcci\u00f3n de una provincia m\u00e1s justa, inclusiva y respetuosa de su patrimonio natural, cultural y ambiental.