C\u00e1maras del sector manifestaron su preocupaci\u00f3n por las listas precios con aumentos que llegaron por parte de yerbateras, harineras y aceiteras Jujuy al d\u00eda \u00ae - Tras la volatilidad cambiaria de las \u00faltimas semanas, las cadenas de supermercados del interior advirtieron tensiones con muchos proveedores por nuevas listas de precios que comenzaron a llegar a las sucursales, especialmente en los productos cuyos valores est\u00e1n m\u00e1s atados al d\u00f3lar. Si bien las medidas de los \u00faltimos d\u00edas lograron calmar los mercados y la divisa baj\u00f3 -hoy cotiza a $1.345-, la estampida que tuvo luego del fracaso electoral en la provincia de Buenos Aires, que lo llev\u00f3 a superar los $1.500, gener\u00f3 que algunas compa\u00f1\u00edas, especialmente aceiteras, enviaran a los supermercados listas con subas en torno al 7 por ciento. En ese sentido, en el sector expresaron preocupaci\u00f3n y pidieron que se retrotraigan los aumentos, en un contexto de consumo deprimido. Sucedi\u00f3, espec\u00edficamente, en las cadenas del interior nucleadas en la C\u00e1mara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federaci\u00f3n Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), ya que consultadas fuentes de la Asociaci\u00f3n de Supermercados Unidos (ASU) y varias de las principales grandes cadenas, el escenario en materia de nuevas listas est\u00e1 \u201ctranquilo\u201d. Pero las cadenas del interior se\u00f1alaron, en un comunicado de prensa: \u201cAnte las actuales condiciones de volatilidad de los mercados, registradas en los \u00faltimos d\u00edas, recomendamos extrema prudencia a los proveedores y aconsejamos a los asociados supermercadistas actuar de manera decidida en defensa de sus clientes, rechazando aumentos de precios especulativos\u201d. \u201cA nuestros proveedores les sugerimos que observen atentamente lo que est\u00e1 sucediendo en el mercado y procedan en consecuencia, a aquellos que aumentaron sus precios para cubrirse de las fluctuaciones cambiarias de las \u00faltimas semanas, les pedimos que los retrotraigan, porque el mercado no reconocer\u00e1 aumentos injustificados\u201d, sostuvieron. El presidente de FASA, Victor Palpacelli, aclar\u00f3 que las subas provinieron fundamentalmente de las yerbateras, aceiteras y algunos molinos harineros. El incremento promedio que les lleg\u00f3 fue del 7%. Seg\u00fan explic\u00f3, se da en una situaci\u00f3n compleja, donde la demanda a\u00fan no se ha recuperado. En los mayoristas, en tanto, precisaron que hubo aumentos del 7% en aceites, galletitas, hasta 8%; yerba, entre 2,7% y 7% dependiendo la marca; alcohol et\u00edlico, 5,5%; y golosinas, 6%. Por el contrario, una empresa de cuidado personal baj\u00f3 2,5% sus precios. \u201cA quienes no aumentaron sus precios, m\u00e1s all\u00e1 de situaciones puntuales justificadas, les decimos que los acompa\u00f1amos en su actitud prudente, que adem\u00e1s se ve plenamente justificada ante la ca\u00edda de la demanda que todos estamos sufriendo\u201d, continu\u00f3 el comunicado de CAS y FASA. Y recomendaron: \u201cA nuestros asociados, les aconsejamos no convalidar aumentos de aquellos proveedores que buscan cubrirse anticipadamente de una situaci\u00f3n de crisis, que al d\u00eda de hoy parece superada, considerando los acontecimientos recientes\u201d. \u201cLos empresarios argentinos debemos erradicar totalmente el viejo habito de aumentar los precios \u2018por si acaso\u2019, en ese sentido seguiremos actuando como un \u2018escudo protector\u2019 para que nuestros clientes sigan confiando en nosotros\u201d, reflexionaron. A las autoridades les pidieron que act\u00faen decididamente \u201cpara implementar las medidas que exige la actual situaci\u00f3n del pa\u00eds, m\u00e1s all\u00e1 de las urgencias electorales\u201d. En esa l\u00ednea, mencionaron defender el poder adquisitivo de la poblaci\u00f3n, impulsar el consumo interno, incentivar la inversi\u00f3n y el empleo y encarar sin dilaci\u00f3n las reformas impositiva y laboral. \u201cSon algunas de las tareas a llevar adelante con urgencia, algo en lo que -sin lugar a dudas- contar\u00e1n con el firme apoyo del empresariado nacional, en especial, de los S\u00faper Argentinos\u201d, afirmaron, al agregar: \u201cA la poblaci\u00f3n, le agradecemos la confianza que nos dispensa d\u00eda a d\u00eda visitando nuestros locales, la opini\u00f3n p\u00fablica es consciente de que no somos formadores de precios, que trasladamos los costos que nos imponen nuestros proveedores de productos y servicios, por ello, reiteramos que nuestra misi\u00f3n como supermercadistas, es brindar siempre el mejor servicio y los precios m\u00e1s convenientes del mercado\u201d, concluyeron. La evoluci\u00f3n del consumo El reclamo surge en un contexto adverso para los supermercados, por la preferencia de los consumidores a los comercios de cercan\u00eda. Al respecto, seg\u00fan Scentia, los supermercados de cadena, que representan uno de los principales canales de compra de los hogares, profundizaron en agosto una tendencia negativa que se repite en el acumulado anual, con descensos del 5,1% y 5,4%, respectivamente. En este formato la ca\u00edda se reflej\u00f3 en la mayor\u00eda de las canastas, con bajas en bebidas con y sin alcohol (-12% y 11,5%), en productos de higiene (8%) y en alimentos (-5,6%), mientras que solo los productos impulsivos lograron una leve variaci\u00f3n positiva de 1,2%. Por el contrario, los autoservicios independientes exhibieron un mejor desempe\u00f1o comparado con agosto de 2024, con alzas marcadas en alimentos (9,3%), limpieza de ropa y hogar (7,6%) y art\u00edculos de higiene y cosm\u00e9tica (11,5%), lo que evidencia un traslado de las compras hacia formatos de cercan\u00eda, que suelen captar demanda en contextos de ajuste. Fuente