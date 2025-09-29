Jujuy al d\u00eda \u00ae - La provincia de Jujuy inaugur\u00f3 su participaci\u00f3n en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 con una intensa agenda que combin\u00f3 degustaciones, charlas y presentaciones que pusieron en valor su riqueza cultural, tur\u00edstica y gastron\u00f3mica. Desde las 16 horas, los visitantes pudieron disfrutar de una degustaci\u00f3n de vinos juje\u00f1os en el Stand Norte, seguida por la charla sobre las Rutas del Vino de Jujuy en el Stand Argentina, que despert\u00f3 el inter\u00e9s de profesionales y p\u00fablico general por conocer los circuitos enotur\u00edsticos que recorren los Valles y la Quebrada. La jornada continu\u00f3 con una degustaci\u00f3n gastron\u00f3mica juje\u00f1a en el Stand Jujuy, que ofreci\u00f3 platos t\u00edpicos elaborados con productos regionales. M\u00e1s tarde, en el Auditorio CFT, se realiz\u00f3 la presentaci\u00f3n de \u201cTurismo y Grandes Eventos\u201d con foco en el trail de Maimar\u00e1, mientras que el Auditorio B-CFT fue escenario de la presentaci\u00f3n de las Rutas del Vino. El p\u00fablico tambi\u00e9n pudo acercarse al Stand BTV Argentina para conocer la propuesta de Maimar\u00e1 en el programa Best Tourism Villages (BTV), donde se destac\u00f3 el potencial del pueblo como destino sostenible y de identidad cultural. La jornada culmin\u00f3 con el sabor caracter\u00edstico de los tragos juje\u00f1os y nuevas degustaciones gastron\u00f3micas en el Stand Norte, cerrando un primer d\u00eda que dej\u00f3 en claro la diversidad de experiencias que Jujuy lleva a esta edici\u00f3n de la feria. Delegaci\u00f3n juje\u00f1aNuestra provincia est\u00e1 representada con todo su potencial cultural y tur\u00edstico, junto al Gobierno de Jujuy, Municipio de San Salvador de Jujuy, Maimar\u00e1, Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Yala, San Antonio, El Carmen, Libertador General San Mart\u00edn y San Pedro de Jujuy, entre otros.Tambi\u00e9n forman parte de esta gran participaci\u00f3n los prestadores y actores del sector privado: White y La Morada, Vi\u00f1edos Yacoraite y Capac \u00d1an, Norterama, Colores de Purmamarca, Rito, Los Colorados, Hotel Quebrada de Humahuaca, Las Salinas, Hotel Huacalera, Norteexplorer, Altiplano, Hotel Manantial del Silencio, Canela, Pool de Agencias, Manan Sayan, Asociaci\u00f3n de Gu\u00edas, Salares, Hotel Altos de la Vi\u00f1a, Hotel Howard Johnson y el Tren Solar de la Quebrada.