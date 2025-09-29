Jujuy al d\u00eda \u00ae - En Perico se desarroll\u00f3 la Jornada de Derechos donde el equipo del Consejo de la Mujer brind\u00f3 informaci\u00f3n y prevenci\u00f3n de la violencia de g\u00e9nero En el marco de la Jornada de Derechos realizada en la ciudad de Perico, el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de G\u00e9nero y el respeto a las Diversidades estuvo presente con un stand informativo destinado a brindar herramientas de sensibilizaci\u00f3n y prevenci\u00f3n en torno a la violencia de g\u00e9nero. Durante la actividad, se difundieron materiales y orientaciones que permiten identificar los distintos tipos y modalidades de violencia, adem\u00e1s de dar a conocer los recursos de asistencia inmediata con los que cuenta la Provincia de Jujuy. En este sentido, se puso en valor la red conformada por los 19 Centros de Atenci\u00f3n a Mujeres en Situaci\u00f3n de Violencia, distribuidos en todo el territorio, donde profesionales del trabajo social, la psicolog\u00eda y la abogac\u00eda acompa\u00f1an y asisten de manera integral a mujeres y personas de la diversidad que atraviesan situaciones de violencia. El dispositivo de Perico se encuentra ubicado en calle Mariano Moreno esquina Lavalle del barrio Centro.Asimismo, se promocion\u00f3 la l\u00ednea gratuita 0800 888 4363, disponible las 24 horas, los 365 d\u00edas del a\u00f1o, que garantiza una atenci\u00f3n confidencial e inmediata; en casos de urgencia por violencia de g\u00e9nero se activan los protocolos correspondientes y tambi\u00e9n brinda asesoramiento a quienes conocer situaciones de vulnerabilidad. Prevenci\u00f3n de la violencia de g\u00e9nero El Consejo Provincial de la Mujer destac\u00f3 la importancia de acercar informaci\u00f3n a la comunidad, ya que el conocimiento de los derechos y de los dispositivos de protecci\u00f3n constituye una herramienta fundamental para prevenir y erradicar la violencia por motivos de g\u00e9nero. Estas acciones, desarrolladas en articulaci\u00f3n con instituciones provinciales y municipales, fortalecen el compromiso del Estado en la construcci\u00f3n de una sociedad m\u00e1s justa, inclusiva y libre de violencias.De la jornada particip\u00f3 la Coordinadora de Promoci\u00f3n de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.