El gigante metal\u00fargico est\u00e1 acusado de pagarle trece presuntas coimas al kirchnerismo. Ofreci\u00f3 $510 millones para zafar de una condena. Los d\u00edas de vino y d\u00f3lares para Roberto Baratta y los seis sobornos para Cristina Kirchner Jujuy al d\u00eda \u00ae - Enrique Pescarmona espera a ver qu\u00e9 dice la Justicia, tal como \u00c1ngelo Calcaterra, Aldo Benito Roggio y Armando Loson, los otros capitanes de industria acusados en el caso de los cuadernos de las coimas escritos por el chofer Oscar Centeno, cuyo juicio comenzar\u00e1 este 6 de noviembre. Pescarmona propuso entregar $510 millones al Tribunal Oral Federal N\u00b07 para que se cierre la causa en su contra. La cifra, tal como anunci\u00f3 su abogado, se basa en un c\u00e1lculo de su embargo, actualizado en t\u00e9rminos del Banco Naci\u00f3n. Parece modesto, cuando uno lo traduce a d\u00f3lares, o en el contexto general del caso: Calcaterra ofreci\u00f3 cinco veces m\u00e1s. Nieto del fundador de su corporaci\u00f3n, Pescarmona fue el CEO durante d\u00e9cadas de Industria Metal\u00fargica Pescarmona S.A o IMPSA. Un hombre de opiniones fuertes, tuvo una buena relaci\u00f3n con cada gobierno con el que hizo negocios. Tuvo, tambi\u00e9n, un mandamiento, que repiti\u00f3 en voz alta una vez: \u201cHay que ser abiertos y liberales, pero eminentemente muy pragm\u00e1ticos\u201d. Tal como Roggio, Calcaterra, Loson y Carlos Wagner, declar\u00f3 como arrepentido tras la explosi\u00f3n del caso, a fines de agosto de 2018. Hoy, ese supuesto pragmatismo podr\u00eda llevarlo a prisi\u00f3n en el tramo final de su vida. Este 16 de noviembre, diez d\u00edas despu\u00e9s del inicio del juicio, Pescarmona cumplir\u00e1 84 a\u00f1os. El juez Claudio Bonadio lo acus\u00f3 del pago de trece presuntas coimas al kirchnerismo desde 2008 a 2013, abonadas para aceitar en su favor la m\u00e1quina de la obra p\u00fablica. Francisco Rub\u00e9n Valenti, un ejecutivo de alta jerarqu\u00eda en IMPSA y de su m\u00e1xima confianza, imputado en la causa, tambi\u00e9n ir\u00e1 a juicio junto al empresario, se\u00f1alado como su part\u00edcipe necesario, el entregador de la plata. Seis de esas coimas llegaron, supuestamente, hasta Cristina Kirchner. Como muestra, sirve la primera en la lista de imputaciones. Las may\u00fasculas le corresponden al expediente: \u201cHa logrado acreditarse que Cristina Elisabet FERN\u00c1NDEZ, por entonces Presidente de la Rep\u00fablica Argentina, intervino, en car\u00e1cter de coautora, en la recepci\u00f3n de una suma de dinero -al menos doscientos mil d\u00f3lares-, que Enrique Menotti PESCARMONA, por intermedio de Francisco Rub\u00e9n VALENTI, ambos directivos de la sociedad INDUSTRIAS METAL\u00daRGICAS PESCARMONA SAICyF, entreg\u00f3 a Roberto BARATTA el d\u00eda 28 de octubre de 2008, en la calle Esmeralda N\u00b0 1366 de esta ciudad, y que BARATTA entreg\u00f3 a H\u00e9ctor Daniel MU\u00d1OZ en el inmueble ubicado en la calle Uruguay N\u00b0 1306 de esta ciudad, ese mismo d\u00eda", escribi\u00f3 el fiscal Carlos Stornelli en su pedido de elevaci\u00f3n a juicio, basado en el tren de anotaciones de Carlos Centeno. Daniel Mu\u00f1oz es el fallecido secretario de N\u00e9stor Kirchner. Uruguay 1306 es la vieja direcci\u00f3n de CFK, donde, en 2022, sufri\u00f3 el atentado que casi le cuesta la vida. La plata de Pescarmona, como casi todos los presuntos sobornos en esta historia, se trasladaba en bolsos. Hay otra curiosidad en el texto de Centeno, que condujo a su jefe a reuniones con el empresario: el remisero de Roberto Baratta anot\u00f3 en sus cuadernos espiralados que los bolsos de Pescarmona, m\u00e1s o menos, siempre pesaban lo mismo, porque siempre se pagaba el mismo monto, 200 mil d\u00f3lares. Los otros registros de coimas atribuidas a Pescarmona y Valenti, recolectadas en puntos como el Hotel Feir\u2019s Park, hablan de otra atenci\u00f3n junto con los bolsos: cajas de vinos, supuestamente, para Baratta. El 26 de julio de 2013, Centeno escribi\u00f3: \u201c16.20 horas. Los llevo a Baratta y Nelson (Lazarte, secretario de Baratta) a Libertad 1535, hablaban con Pescarmona de la entrega de dinero, que efectivamente bajan e ingresan y a los 15 minutos vuelven con el bolso lleno de dinero y los llevo al departamento del licenciado Baratta, lo cual baja con dos bolsos\u201d. En su acuerdo con la fiscal\u00eda, Pescarmona busc\u00f3 proteger a Valenti, su empleado durante 33 a\u00f1os. Valenti mismo acept\u00f3 declarar en su indagatoria, donde relat\u00f3 que la corporaci\u00f3n, b\u00e1sicamente, era matoneada por el kirchnerismo. Ambos, CEO y ejecutivo, relataron situaciones con el poder, c\u00f3mo decirlo, \u00edntimas. No se trataba solo de Baratta. Relataron, por ejemplo, un almuerzo con De Vido que fue particularmente turbulento. Federico Fahsbender Fuente