Tuvo que ser intervenida quir\u00fargicamente por co\u00e1gulos cerebrales tras las agresiones\u00a0 Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 En las \u00faltimas horas se conoci\u00f3 un caso de violencia de g\u00e9nero en la capital juje\u00f1a que dej\u00f3 a una mujer de 30 a\u00f1os en estado cr\u00edtico. La v\u00edctima, habr\u00eda sufrido reiteradas agresiones f\u00edsicas por parte de su pareja, lo que deriv\u00f3 en una grave lesi\u00f3n cerebral. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, la madre de la mujer denunci\u00f3 en la comisar\u00eda 44, que otra de sus hijas la alert\u00f3 sobre los episodios de violencia que ven\u00eda padeciendo la v\u00edctima durante las primeras semanas de septiembre. Seg\u00fan se conoci\u00f3, la v\u00edctima fue golpeada con pu\u00f1os cerrados en la cabeza y en las piernas. El pasado 27 de septiembre, cerca de la medianoche, la mujer fue trasladada al Hospital Pablo Soria. Al ingresar al nosocomio se descompens\u00f3 en una silla de ruedas y no volvi\u00f3 a recuperar la conciencia. Horas m\u00e1s tarde fue derivada al quir\u00f3fano, donde se constat\u00f3 la existencia de co\u00e1gulos de sangre en la cabeza que datar\u00edan de m\u00e1s de 15 d\u00edas. La causa qued\u00f3 en manos de la justicia, mientras se espera la evoluci\u00f3n de la v\u00edctima que permanec\u00eda con un estado de salud reservado.