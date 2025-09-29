Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Fuentes consultadas por nuestro medio confirmaron que un hombre de 37 a\u00f1os, falleci\u00f3 en la noche del s\u00e1bado luego de una violenta pelea registrada en el barrio Virgen de Guadalupe, en la ciudad de Monterrico. El hecho ocurri\u00f3 alrededor de las 17 horas, cuando un grupo de ocho hombres que se encontraba ingiriendo bebidas alcoh\u00f3licas en la v\u00eda p\u00fablica comenz\u00f3 una discusi\u00f3n con dos sujetos oriundos de la provincia de Salta, aparentemente por la camiseta de f\u00fatbol de uno de ellos, del club Juventud Antoniana. Tras un cruce de palabras, la situaci\u00f3n deriv\u00f3 en una pelea en la que los dos salte\u00f1os intentaron defenderse de las agresiones. En medio del enfrentamiento, uno de los que se encontraba en el grupo de 8 sujetos, cay\u00f3 al suelo y, segundos despu\u00e9s, perdi\u00f3 la vida en el lugar. Efectivos de Criminal\u00edstica realizaron pericias en la zona, mientras que el examen preliminar sobre el cuerpo, sin encontrar lesiones compatibles con el uso de elementos romos, por lo que se orden\u00f3 la autopsia para determinar la causa exacta del deceso. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial y se dispuso la demora de los involucrados hasta que se tomen las declaraciones testimoniales correspondientes.