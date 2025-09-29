Jujuy: se hicieron pasar por empleados bancarias, le gestionaron un préstamo y le robaron más de 1 millón de pesos

Jujuy al día ® – Un hombre de Libertador General San Martín, fue víctima de un engaño telefónico que terminó con la pérdida de 1.300.000 de pesos, en un hecho que investiga la Seccional 11° de la Policía de la provincia.

Según informaron fuentes consultadas por nuestro medio, la víctima, recibió el 26 de mayo de 2025 una llamada de un sujeto que se presentó como personal de un conocido banco.

Durante la comunicación, el hombre fue inducido a gestionar un préstamo bancario por la suma mencionada. Posteriormente, el estafador lo manipuló para que transfiriera la totalidad del dinero a la cuenta de un tercero, cuyo paradero aún se desconoce.

Las actuaciones sumarias por hurto quedaron iniciadas bajo la jurisdicción de la Seccional 11°, y las autoridades continúan con las tareas de investigación para identificar y localizar a los responsables del hecho.