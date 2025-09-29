Un plan de adquisici\u00f3n de autom\u00f3vil termin\u00f3 en estafa, dejando al damnificado sin el rodado ni el dinero entregado Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un joven domiciliado en Alto Comedero, denunci\u00f3 el 24 de septiembre que a partir del 8 de este mes realiz\u00f3 tres transferencias por un total de $4.400.000 a una mujer, supuesta empleada de la empresa ubicada en Salta, para la compra de un Volkswagen Bora. La v\u00edctima manifest\u00f3 que,un conocido se comunic\u00f3 con \u00e9l manifestando que hab\u00eda ingresado a un plan para la adquisici\u00f3n de un rodado pero al no poder pagarlo, le ofreci\u00f3 realizar el cambio de titularidad. El muchacho accedi\u00f3 con una mujer, supuesta empleada de la empresa y tras la supuesta realizaci\u00f3n de los tr\u00e1mites, realiz\u00f3 la transferencia de 4.4 millones de pesos como adelanto y entrega del rodado. Debido a que no tuvo respuesta de la empresa ni la entrega del veh\u00edculo se puso enc contacto con la firma, donde le dieron una mala noticia. Desde la empresa le informaron que la mujer que \u00e9l hab\u00eda contactado dej\u00f3 de ser empleada de la firma en el mes de mayo de este a\u00f1o. Ante la evidencia de la estafa, denunci\u00f3 el hecho y ahora es investigado por la Polic\u00eda.