Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La justicia resolvi\u00f3 elevar a juicio la causa que investiga a siete efectivos policiales acusados de \u201cincumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico\u201d durante las primeras horas de la desaparici\u00f3n de Iara Sabrina Rueda, la joven de 16 a\u00f1os que fue hallada sin vida el 23 de septiembre de 2020 en la ciudad de Palpal\u00e1. Los uniformados est\u00e1n imputados por no cumplir con los protocolos de actuaci\u00f3n establecidos para la b\u00fasqueda de personas desaparecidas, espec\u00edficamente la Resoluci\u00f3n 051\/2017 del Ministerio de Seguridad provincial, que obliga a la Polic\u00eda a actuar de manera inmediata y con los recursos necesarios ante la denuncia de una desaparici\u00f3n. La normativa prev\u00e9 la participaci\u00f3n de efectivos especializados, como canes, drones y equipos de infanter\u00eda, para garantizar una respuesta r\u00e1pida y eficiente. La causa por incumplimiento recae sobre los siete agentes que no habr\u00edan respetado estas directrices en el momento cr\u00edtico tras la denuncia de desaparici\u00f3n de Iara. Anteriormente, en octubre de 2024, un Tribunal de Revisi\u00f3n sobresey\u00f3 a uno de los ocho implicados, dejando siete efectivos en condiciones de llegar a la instancia judicial. La imputaci\u00f3n se basa en el art\u00edculo 250 del C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n, que contempla penas de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n para funcionarios que rehusen, omitan o retardaren la prestaci\u00f3n de auxilio requerido legalmente. Con la resoluci\u00f3n de la Suprema Corte, el expediente fue remitido al Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n (MPA) y se espera ahora el sorteo de los jueces que definir\u00e1n la fecha de inicio del juicio. La investigaci\u00f3n judicial busca establecer las responsabilidades de los uniformados en la demora de la b\u00fasqueda, que termin\u00f3 con el hallazgo del cuerpo de la adolescente en un descampado entre los barrios San Jos\u00e9 y 2 de Abril de Palpal\u00e1.