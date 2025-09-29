Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 En la noche del s\u00e1bado, personal policial detuvo en inmediaciones de Marina Vilte y Snopek, en Alto Comedero, a dos hombres que circulaban a gran velocidad en una motocicleta, realizando maniobras peligrosas y que portaban un arma de fuego. El hecho ocurri\u00f3 cerca de las 21:50, cuando efectivos que realizaban un despeje en la zona observaron a dos motociclistas encapuchados que casi impactan contra un autom\u00f3vil, vociferando insultos y exhibiendo un envase de bebidas alcoh\u00f3licas en la mano. Al intentar detener su marcha, uno de los polic\u00edas advirti\u00f3 que el acompa\u00f1ante esgrim\u00eda un arma de fuego, lo que gener\u00f3 un r\u00e1pido accionar para reducirlos. Tras un forcejeo en el que el arma cay\u00f3 al suelo, los uniformados lograron aprehender a ambos sujetos, dos j\u00f3venes de 24 y 28 a\u00f1os, ambos domiciliados en Alto Comedero. En el procedimiento se secuestr\u00f3 una motocicleta 150 cc azul, una pistola calibre 22, cinco cartuchos del mismo calibre y dinero en efectivo. Los detenidos fueron trasladados a la base de la Brigada de Investigaciones, quedando a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda.