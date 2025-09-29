Jujuy al d\u00eda \u00ae - Brigadistas del Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico controlaron el incendio forestal en el Cerro Azul, en cercan\u00edas al Parque Provincial Potrero de Yala. Luego de 5 d\u00edas de intenso trabajo, brigadistas del Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, junto con bomberos de la Polic\u00eda de la Provincia y pobladores de la zona, lograron controlar el incendio forestal generado en el Cerro Azul, a m\u00e1s de 3700 m.s.n.m. La Direcci\u00f3n de Incendios de Vegetaci\u00f3n y Emergencias Ambientales recibi\u00f3 el pasado mi\u00e9rcoles 24, el aviso de un incendio forestal que se divisaba en cercan\u00edas del Parque Provincial Potrero de Yala. Se realiz\u00f3 un sobrevuelo para poder realizar una evaluaci\u00f3n de la situaci\u00f3n y organizar el trabajo de los equipos de brigadistas de la provincia. El incendio en el Cerro Azul se desat\u00f3 a m\u00e1s de 3700 m.s.n.m., durante el extrav\u00edo de una persona que realizaba actividades deportivas, afectando m\u00e1s de 200 hect\u00e1reas de pastizal, adem\u00e1s de poner en riesgo la biodiversidad del \u00c1rea Protegida Provincial, contigua a la zona incendiada. Finalmente, luego del trabajo de 17 brigadistas, 3 bomberos, pobladores y baqueanos, acompa\u00f1ados por el helic\u00f3ptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el incendio forestal se encuentra en condici\u00f3n de \u201ccontrolado\u201d, lo que significa que se logr\u00f3 detener su avance conteni\u00e9ndolo dentro de l\u00edneas de control establecidas, y evitando que se propague a nuevas \u00e1reas. Aunque el fuego a\u00fan puede estar activo en algunas partes, ya no supone una amenaza de expansi\u00f3n y se est\u00e1 trabajando para su completa extinci\u00f3n. El Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico informa que es obligatorio anunciar las actividades deportivas que se van a realizar en el Parque Provincial Potrero de Yala y en las dem\u00e1s \u00c1reas Protegidas, a fin de prevenir pr\u00e1cticas inadecuadas que puedan poner en riesgo la biodiversidad, el patrimonio natural y la seguridad de las personas. En este sentido, se puntualiza sobre las actividades de trekking o deportes de similares caracter\u00edsticas. Y en caso de ver humo o fuego en zonas de vegetaci\u00f3n, comunicarse de inmediato al (0388) 4271971 o al 911.